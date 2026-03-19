Tigres UANL’nin istikrarsız performansı, takımın Şampiyonlar Kupası Son 16 Turu’nda Cincinnati karşısında ikinci maçta büyük bir geri dönüş yapmasını gerektiriyor.

Tigres - FC Cincinnati maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - Estadio Universitario/El Volcan

Tigres UANL - Cincinnati maçı 20 Mart saat 20:00 EST ve 01:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Geçen hafta TQL Stadyumu'nda oynanan ilk maçta Cincinnati üstünlük kurdu ve ev sahibi takım, Coventry City ile bağlantılı Kevin Denkey'in iki golü ve Tom Barlow'un son dakikalarda attığı golle 3-0 galip geldi.

Bu arada Tigres, Liga MX Clausura’da ilk altı içinde yer alsa da inişli çıkışlı bir sezon geçirirken, Cincinnati’nin formu da dengesiz bir seyir izliyor; son dört maçında sadece bir galibiyet alabilen takım, hafta sonu New England’a 6-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı.

Bu istikrarsızlık, Cincinnati'nin avantajına rağmen eşleşmenin henüz tamamen sonuçlanmadığı anlamına geliyor. Tigres'in evinde iyi bir sonuç alması bekleniyor, ancak ihtiyaç duydukları geri dönüşün büyüklüğü hala zorlu görünüyor.

Aguirre & Denkey: Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Tigres'te, Rodrigo Aguirre son üçte dikkat edilmesi gereken isim. 31 yaşındaki oyuncu en iyi formunda olmayabilir, ancak son iki kıtasal maçında iki kez gol atmayı başardı ve tekrar iz bırakmak için istekli olacak. Tecrübesi ve forvetteki varlığı, Los Tigres'in durumu tersine çevirme çabasında hayati öneme sahip olabilir.

Diğer tarafta ise, Denkey'nin ilk maçta attığı iki gol hâlâ konuşuluyor. 25 yaşındaki oyuncu sadece iki gol atmakla kalmadı, bir golün de hazırlayıcısı oldu ve bu turnuvadaki gol katkısını beşe çıkardı. Bu kadar etkili bir performans sergileyen oyuncu, bu ivmeyi sürdürmek ve rövanş maçında Tigres'e daha fazla sorun çıkarmak için sabırsızlanıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Tigres vs FC Cincinnati Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör G. Pizarro Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Noonan

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

