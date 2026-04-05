Bugünkü Swansea - Middlesbrough Championship maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

İşte Swansea - Middlesbrough maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yer; bugün maçı nasıl izleyebileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Paramount+
|İngiltere
|Sky Sports
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|FanCode
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Swansea - Middlesbrough maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Swansea - Middlesbrough maçının başlama saati
Swansea ile Middlesbrough arasındaki bugünkü maç 6 Nisan 2026, 17:30'da başlayacak.
Maç Önizlemesi
Getty
Swansea City, Swansea.com Stadyumu'nda formda olan Middlesbrough'u ağırlamaya hazırlanırken, Premier Lig yarışı kızışıyor. Swansea, ligin orta sıralarında (14.) yer alırken rakiplerine taş çıkarma rolünü üstlenmeyi hedefliyor; Boro ise şu anda 2. sırada bulunuyor ve doğrudan yükselmeyi garantilemek için puana aç.
Son dönemdeki formları, Birmingham ve QPR karşısında ezici galibiyetler alan konuk takımı lehine olsa da, son maçlarında düşük blok savunmalar karşısında gol bulmakta zorlandılar. Swansea, Coventry'ye karşı aldığı 3-0'lık ağır yenilgiden sonra toparlanmayı hedefliyor ve uzak mesafeden şut atma yeteneğine ve ligin en golcü oyuncusu Zan Vipotnik'in soğukkanlı bitiriciliğine güveniyor.
Takım haberleri ve kadrolar
Form
Kafa kafaya rekabet
Puan durumu
Bugün Swansea - Middlesbrough maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı çoğu TV ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.