Coventry, Swansea ile karşılaşacağı maçta Championship'te zirvedeki yerini korumayı umarak Güney Galler'e doğru yola çıktı.

İşte Swansea - Coventry maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Swansea - Coventry maçının başlama saati

Swansea - Coventry maçı 21 Mart'ta 12:15 EST ve 17:15 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Coventry’nin altı maçlık galibiyet serisi, pek çok kişinin bu takımı otomatik yükselme garantisi olarak görmesine neden olmuştu; ancak geçen hafta sonu Southampton’a karşı evinde aldığı 2-1’lik yenilgi, yarışta yeniden heyecan yarattı. Bu durumdan yararlanabilen tek takım Ipswich oldu; ancak Middlesbrough puan farkını yedi puana indirdi. Ipswich ise bir maç eksiği varken dokuz puan geride bulunuyor.

Ipswich'in dördüncü sıradaki Millwall ile karşılaşacağı bu cumartesi, bir dönüm noktası olabilir. Coventry, son sekiz maçından altı galibiyet alması halinde Premier Lig'e yükselmeyi garantileyeceğini bilerek, 80 puan barajını aşma şansına sahip.

Frank Lampard, takımını Galler'e götürerek Vitor Matos yönetiminde evinde çok güçlü bir performans sergileyen Swansea ile karşılaşacak. Kasım ayı sonlarında göreve gelen Portekizli teknik direktör, Swansea.com Stadyumu'nda oynanan 11 maçta 8 galibiyet elde ederek 26 puan topladı. Bu dönemde Swansea, Coventry'den sadece 5 puan geride kaldı.

Ev sahibi takım, Wrexham'a 2-0 yenildiği derbi maçının ardından toparlanmaya çalışacak. Bu mağlubiyetle playoff potasından 8 puan uzaklaşan Swansea'nın son dönemdeki performansı inişli çıkışlı. Son 7 lig maçında sadece 3 galibiyet alan takım, bu süreçte sadece 6 gol atabildi.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Wrexham'daki mağlubiyete rağmen, Swansea teknik direktörünün ilk 11'inde büyük bir değişiklik yapması beklenmiyor. Adam Idah, uzun süren sakatlığının ardından forma giyebilirse yedek kulübesinde yer alabilir.

Coventry ise, baldır sakatlığından kurtulan ve milli maç arası sonrasında sahalara dönmesi beklenen Jack Rudoni'den yine yoksun olacak.

Bu maçta tarihsel bir önemi de var: Sky Blues, 1946-47 sezonundan bu yana Swansea’ya karşı ilk kez ligde çift galibiyet elde etmeyi hedefliyor; ilk maçta 1-0’lık bir skorla galip gelmişlerdi.

Takım haberleri ve kadrolar

Swansea City vs Coventry City Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör V. Matos Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Lampard

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

