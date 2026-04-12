Bugünkü Sunrisers Hyderabad - Chennai Super Kings maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak Sunrisers Hyderabad - Chennai Super Kings maçını nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada paylaşıyoruz.

Maç Önizlemesi

Sunrisers Hyderabad (SRH) ile Chennai Super Kings (CSK) arasında oynanacak güney derbisi, 18 Nisan 2026 tarihinde Rajiv Gandhi Uluslararası Kriket Stadyumu'nda gerçekleşecek. Tarihsel olarak bu karşılaşma "Sarılar"ın hakimiyetinde geçmiştir, ancak 2026 versiyonundaki SRH her zamankinden daha dengeli ve patlayıcı bir görüntü sergiliyor ve "İnci Şehri"nde yüksek skorlu bir heyecan dolu maçın sahnesini hazırlıyor.

Sunrisers Hyderabad, bu sezon yüksek tempolu, agresif bir kriket tarzını benimsedi. Ishan Kishan'ın liderliğindeki Orange Army, Travis Head ve Abhishek Sharma'nın yer aldığı korkutucu bir üst sıraya sahip ve Heinrich Klaasen'in orta sıradaki gücüyle destekleniyor. Stratejileri basit: rakibi vuruşlarda alt etmek. Bowling cephesinde ise Harshal Patel'in kadroya katılması ve Eshan Malinga'nın ham hızı, orta ve son overlerde vuruşçuları bastırmak için gereken çeşitliliği sağlıyor.

Ruturaj Gaikwad'ın istikrarlı liderliği altındaki Chennai Super Kings, taktiksel üstünlüğüne ve derin vuruş kadrosuna güvenmeye devam ediyor. Efsanevi MS Dhoni'nin hala son dokunuşları yapması ve Sanju Samson'un üst sıralara yetenek katmasıyla CSK, zorlu bir takip ekibi olmaya devam ediyor. Bowling hücumları, Noor Ahmad ve Khaleel Ahmed'in katılımıyla güçlendi ve Hindistan sahalarında genellikle belirleyici olan sol kol çeşitliliği ile dünya standartlarında spin karışımı sunuyor.

Sunrisers Hyderabad - Chennai Super Kings maçının başlama saati

🏟️ Yer: Rajiv Gandhi Uluslararası Stadyumu, Haydarabad ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

Sunrisers Hyderabad ile Chennai Super Kings arasında oynanacak bugünkü maç, 18 Nisan 2026 tarihinde saat 19:30'da (Hindistan Standart Saati) başlayacak.

🇬🇧 Birleşik Krallık'ta IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £'dan başlıyor. Sky Sports+ ekstra ücret ödemeden pakete dahildir ve izleyicilere çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan "Sports Day Membership"dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekmektedir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmediği sürece aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Willow TV, kriket yayınlarına adanmış bir kanaldır ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınlarını bulabilir, hayranların maçları anında takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren ve IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar ise aylık 55,99 $ olan yeni 'Fubo Sports' dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Tüm IPL 2026 maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki abonelik planı seçeneği bulunmaktadır. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi bir plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Aylık 29,99 Eşzamanlı Yayın: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Aylık 45,99 Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart planın tüm özelliklerine ek olarak 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026'nın dünya çapında yayınlanması

Ülke Ağ/Yayın 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile IPL 2026'yı her yerden izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.