team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoTottenham Hotspur
Bugünkü Sunderland - Tottenham Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Sunderland - Tottenham Hotspur
Sunderland
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Sunderland ile Tottenham arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Tottenham, Sunderland deplasmanında ilk maçına çıkacak olan Roberto De Zerbi yönetiminde yeni bir sayfa açıyor.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Sunderland - Tottenham maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

Sunderland - Tottenham maçının başlama saati

Premier Lig
Stadium of Light

Sunderland - Tottenham maçı 12 Nisan saat 09:00 EST ve 14:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi 

Roberto De Zerbi, Tottenham’ın yeni teknik direktörü olarak sahneye çıkıyor ve Thomas Frank ile Igor Tudor’un ardından bu sezon kulübün başına geçen üçüncü teknik direktör oluyor. Bu, oldukça zorlu bir görev: Takım düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alırken, De Zerbi’nin Spurs’u küme düşmekten kurtarmak için elinde sadece yedi maç var. 

Rakipleri Sunderland ise son zamanlarda zor bir dönemden geçiyor ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını neredeyse tamamen sona erdiren üç iç saha maçını arka arkaya kaybetti. Yine de, Premier Lig'e geri döndükleri ilk sezon olduğu için, son sonuçlar parlaklığını yitirmiş olsa da, bu noktaya gelmiş olmaktan büyük gurur duyuyorlar. Bu durum, heyecan verici bir karşılaşma için zemin hazırlıyor: Yeni teknik direktörün yönetiminde hayatta kalmak için çabalayan Spurs ve üst liglere dönüşlerinin neden bu kadar olumlu bir hikaye olduğunu herkese hatırlatmak isteyen Sunderland.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sunderland'ın bu karşılaşma öncesinde birkaç sakatlık endişesi var; Robin Roefs ve Dan Ballard'ın her ikisi de uyluk sorunları nedeniyle son anda kontrol edilmeleri gerekiyor. Roefs, Şubat ayında Bournemouth ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan bu yana forma giymedi, ancak bu hafta antrenmanlara dönmesi olumlu bir işaret. Bertrand Traoré, Nilson Angulo, Jocelin Ta Bi ve eski Spurs genç oyuncusu Romaine Mundle'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Bu arada Tottenham’ın da kendi sakatlık sorunları var. Mohammed Kudus, sezonun geri kalanında forma giyemeyebileceği bir aksilik yaşarken, Pape Matar Sarr ise Senegal milli takımında omuz sakatlığı geçirdiği için forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Olumlu tarafı ise, Mathys Tel ve Lucas Bergvall hafif sakatlıklarını atlatarak antrenmanlara katılırken, Rodrigo Bentancur da ciddi bir hamstring sakatlığından sonra sahalara dönmeye bir adım daha yaklaştı. Kaleci Guglielmo Vicario, milli takım arası sırasında ameliyat geçirdi ve sakatlar listesine eklendi.

Tarihsel olarak, Spurs bu karşılaşmalarda üstünlük kurmuş ve 2017'den önce Sunderland ile oynadığı 14 üst düzey maçta yenilgi yüzü görmemişti; bu rekor, bu son karşılaşmaya ekstra bir ilgi katıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sunderland vs Tottenham Hotspur Muhtemel kadrolar

SunderlandHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestTOT
22
R. Roefs
20
N. Mukiele
15
O. Alderete
17
Reinildo
32
T. Hume
19
H. Diarra
27
N. Sadiki
34
G. Xhaka
9
B. Brobbey
11
C. Rigg
28
E. Le Fee
31
A. Kinsky
23
P. Porro
37
M. van de Ven
13
D. Udogie
17
C. Romero
7
X. Simons
39
R. Kolo Muani
15
L. Bergvall
14
A. Gray
11
M. Tel
19
D. Solanke

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

SUN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

TOT
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/14
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekabet

SUN

Son 5 maçları

TOT

0

Galibiyetler

2

Beraberlikler

3

Galibiyetler

2

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan durumu

