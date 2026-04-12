Tottenham, Sunderland deplasmanında ilk maçına çıkacak olan Roberto De Zerbi yönetiminde yeni bir sayfa açıyor.

Sunderland - Tottenham maçının başlama saati

Sunderland - Tottenham maçı 12 Nisan saat 09:00 EST ve 14:00 GMT'de başlayacak.

Roberto De Zerbi, Tottenham’ın yeni teknik direktörü olarak sahneye çıkıyor ve Thomas Frank ile Igor Tudor’un ardından bu sezon kulübün başına geçen üçüncü teknik direktör oluyor. Bu, oldukça zorlu bir görev: Takım düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alırken, De Zerbi’nin Spurs’u küme düşmekten kurtarmak için elinde sadece yedi maç var.

Rakipleri Sunderland ise son zamanlarda zor bir dönemden geçiyor ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını neredeyse tamamen sona erdiren üç iç saha maçını arka arkaya kaybetti. Yine de, Premier Lig'e geri döndükleri ilk sezon olduğu için, son sonuçlar parlaklığını yitirmiş olsa da, bu noktaya gelmiş olmaktan büyük gurur duyuyorlar. Bu durum, heyecan verici bir karşılaşma için zemin hazırlıyor: Yeni teknik direktörün yönetiminde hayatta kalmak için çabalayan Spurs ve üst liglere dönüşlerinin neden bu kadar olumlu bir hikaye olduğunu herkese hatırlatmak isteyen Sunderland.

Sunderland'ın bu karşılaşma öncesinde birkaç sakatlık endişesi var; Robin Roefs ve Dan Ballard'ın her ikisi de uyluk sorunları nedeniyle son anda kontrol edilmeleri gerekiyor. Roefs, Şubat ayında Bournemouth ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan bu yana forma giymedi, ancak bu hafta antrenmanlara dönmesi olumlu bir işaret. Bertrand Traoré, Nilson Angulo, Jocelin Ta Bi ve eski Spurs genç oyuncusu Romaine Mundle'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Bu arada Tottenham’ın da kendi sakatlık sorunları var. Mohammed Kudus, sezonun geri kalanında forma giyemeyebileceği bir aksilik yaşarken, Pape Matar Sarr ise Senegal milli takımında omuz sakatlığı geçirdiği için forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Olumlu tarafı ise, Mathys Tel ve Lucas Bergvall hafif sakatlıklarını atlatarak antrenmanlara katılırken, Rodrigo Bentancur da ciddi bir hamstring sakatlığından sonra sahalara dönmeye bir adım daha yaklaştı. Kaleci Guglielmo Vicario, milli takım arası sırasında ameliyat geçirdi ve sakatlar listesine eklendi.

Tarihsel olarak, Spurs bu karşılaşmalarda üstünlük kurmuş ve 2017'den önce Sunderland ile oynadığı 14 üst düzey maçta yenilgi yüzü görmemişti; bu rekor, bu son karşılaşmaya ekstra bir ilgi katıyor.

