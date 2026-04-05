Bugünkü SSC Napoli - AC Milan Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

İşte SSC Napoli - AC Milan maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yer; bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Paramount+
|İngiltere
|DAZN İngiltere
|Avustralya
|beIN Sports Avustralya
|Kanada
|Fubo Kanada
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|STARZPLAY
VPN ile SSC Napoli - AC Milan maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
SSC Napoli - AC Milan maçının başlama saati
SSC Napoli ile AC Milan arasındaki bugünkü maç 6 Nisan 2026, 19:45'te başlayacak.
Maç Önizlemesi
Serie A’da ikinci sıra yarışı, bu Pazartesi Napoli’nin Stadio Diego Armando Maradona’da AC Milan’ı ağırlamasıyla doruk noktasına ulaşıyor. İki takım arasında sadece bir puan farkı olduğu için, 31. haftadaki bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı için adeta altı puanlık bir maç niteliğinde. Her iki takım da kadrolarında eksiklikler varken sahaya çıkacak.
Napoli, David Neres'in sakatlığı konusunda endişeli ve Di Lorenzo gibi önemli savunma oyuncularından yoksunken, Milan ise Fikayo Tomori'nin cezasını ve Rafael Leão ile Adrien Rabiot gibi yıldız oyuncularının olası sakatlıklarını telafi etmek zorunda. Bu eksikliklere rağmen, taktiksel mücadele yüksek riskli olmaya devam ediyor. Napoli'nin golcü Rasmus Højlund, hızlı kontra ataklarda ve duran toplarda üstün olan Milan'a karşı sahaya çıkacak.
Bugün SSC Napoli - AC Milan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndirme ve Kurulum: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.