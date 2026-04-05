team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoAC Milan
Renuka Odedra

Bugünkü SSC Napoli - AC Milan Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

SSC Napoli ile AC Milan arasındaki Serie A maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

İşte SSC Napoli - AC Milan maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yer; bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDParamount+
İngiltereDAZN İngiltere
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğuSTARZPLAY

VPN ile SSC Napoli - AC Milan maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

SSC Napoli - AC Milan maçının başlama saati

SSC Napoli ile AC Milan arasındaki bugünkü maç 6 Nisan 2026, 19:45'te başlayacak.

Maç Önizlemesi 

FBL-ITA-SERIEA-FIORENTINA-NAPOLIGetty Images

Serie A’da ikinci sıra yarışı, bu Pazartesi Napoli’nin Stadio Diego Armando Maradona’da AC Milan’ı ağırlamasıyla doruk noktasına ulaşıyor. İki takım arasında sadece bir puan farkı olduğu için, 31. haftadaki bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı için adeta altı puanlık bir maç niteliğinde. Her iki takım da kadrolarında eksiklikler varken sahaya çıkacak. 

Napoli, David Neres'in sakatlığı konusunda endişeli ve Di Lorenzo gibi önemli savunma oyuncularından yoksunken, Milan ise Fikayo Tomori'nin cezasını ve Rafael Leão ile Adrien Rabiot gibi yıldız oyuncularının olası sakatlıklarını telafi etmek zorunda. Bu eksikliklere rağmen, taktiksel mücadele yüksek riskli olmaya devam ediyor. Napoli'nin golcü Rasmus Højlund, hızlı kontra ataklarda ve duran toplarda üstün olan Milan'a karşı sahaya çıkacak.

Takım haberleri ve kadrolar

SSC Napoli vs AC Milan kadroları

SSC NapoliHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

3-5-2

Home team crestMIL
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
17
M. Olivera
5
J. Jesus
3
M. Gutierrez
99
A. Zambo Anguissa
68
C
S. Lobotka
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
11
K. De Bruyne
23
G. Nascimento
16
C
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
14
L. Modric
19
Y. Fofana
9
N. Fuellkrug
18
C. Nkunku

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Conte

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Allegri

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

NAP
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

MIL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekabet

NAP

Son 5 maçları

MIL

3

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

7

Gol sayısı

4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan durumu

Bugün SSC Napoli - AC Milan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndirme ve Kurulum: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

