Şampiyonlar Ligi'ndeki umutlarını canlı tutmak için Sporting Lizbon, ilk kez turnuvaya katılan Bodø/Glimt'in geldiği bu son 16 turu rövanş maçında 3 gollük farkı kapatmak zorunda.

Sporting CP - Bodoe/Glimt maçının başlama saati

Şampiyonlar Ligi - Şampiyonlar Ligi Estadio Jose Alvalade

Sporting Lizbon - Bodoe/Glimt maçı 17 Mart'ta 12:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Sporting, Norveç’teki soğuk bir gecede rakibine karşı tamamen ezildikten sonra aşması gereken büyük bir engelle karşı karşıya kaldı; Bodø/Glimt, Aspmyra Stadyumu’nda hiç merhamet göstermedi. Portekiz ekibi 3 gol geride bulunuyor; bu, Avrupa kupalarında sadece bir kez başardıkları bir geri dönüş, o da 1963-64 Kupa Galipleri Kupası'nda Manchester United'a karşıydı. Tarih, bunun zor bir görev olduğunu gösteriyor, ancak iyimser olmak için nedenler var: Sporting, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında kusursuz bir performans sergiledi ve Estádio José Alvalade'de oynadığı dört maçı da kazandı.

Bu kusursuz iç saha performansı, oyuncuların dinç olmasıyla da destekleniyor. Hafta sonu Tondela ile oynayacakları lig maçı, yoğun fikstürü hafifletmek için ertelendi ve kilit oyuncular Maximiliano Araujo ile Pedro Gonçalves, cezalarını tamamlayarak kadroya geri dönüyor.

Diğer tarafta ise Eliteserien'in ilk haftasını atlayan Glimt de aynı derecede dinlenmiş durumda. Masalsı Şampiyonlar Ligi ilk sezonunda Manchester City, Atlético Madrid ve Inter Milan gibi devleri devirdiler. Kjetil Knutsen yönetimindeki Norveç ekibi, bu turnuvada kendi ülkesinden dört maç üst üste galibiyet alan ilk takım oldu.

Sondre Fet, Ole Blomberg ve Kasper Høgh'un golleriyle rahat bir üstünlük sağlayan Glimt, şimdi tarihe geçmenin eşiğinde ve 1997'deki Rosenborg'dan bu yana çeyrek finale yükselen ilk Norveç kulübü olmaya hazırlanıyor. Takımın özgüveni yüksek: Son dokuz UEFA çift maçlı serisinden yedisini kazandılar ve ilk maçtan sonra üç gol farkla önde oldukları her maçı kazandılar. Knutsen, beş Avrupa maçında aynı ilk on birle sahaya çıktı ve şu anda bu kazanan formülü değiştireceğini düşünmek için pek bir neden yok.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sporting, Fotis Ioannidis (diz), Ricardo Mangas (diz) ve Geovany Quenda (ayak) eksikliklerini sürdürecek ve bu durum, takımın birkaç as oyuncusundan yoksun kalmasına neden olacak.

Konuk takımda ise sakatlık veya ceza sorunu bulunmuyor, bu da onlara tam kadro seçme avantajı sağlıyor.

Defansif açıdan her iki takım da savunmalarının aşılabileceğini gösterdi; Sporting bu turnuvada şu ana kadar 14 gol yedi, Bodo/Glimt ise 17 gol yedi. Bu rakamlara bakıldığında, bu karşılaşma yine heyecanlı ve iki tarafın da gol arayışında olacağı bir maç olacağının sinyallerini veriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekabet

SCP Son maç BOD 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Bodoe/Glimt 3 - 0 Sporting CP 0 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 0/1

Puan Durumu

