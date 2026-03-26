World Cup Qualification UEFA
team-logoSlovakya
National Football Stadium
team-logoKosova
Bugünkü Slovakya - Kosova Dünya Kupası Elemeleri UEFA maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Slovakya ile Kosova arasında oynanacak UEFA Dünya Kupası Elemeleri maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Slovakya, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Kosova'yı Bratislava'da ağırlayacak; bu maçın galibi, futbolun en prestijli turnuvasına katılmak için Türkiye ya da Romanya ile karşılaşacak.

İşte Slovakya - Kosova maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDViX
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Slovakya - Kosova maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Slovakya - Kosova maçının başlama saati

Slovakya - Kosova maçı 26 Mart 2026 tarihinde 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

A Grubu elemelerinin son maç gününde Almanya'ya 6-0 gibi ağır bir yenilgiye rağmen, Slovakya grubu ikinci sırada tamamladı ve 2010'dan bu yana ilk kez finallere katılma şansını sürdürdü. Takım, evinde sergilediği performansa büyük ölçüde güvendi; üç iç saha galibiyetinde rakibine gol şansı tanımadan beş gol attı ve evinde sekiz maçlık yenilmezlik serisini (6G, 2B) sürdürdü. 

Kosova'nın bağımsız bir ülke olarak ilk kez Dünya Kupası'na katılma mücadelesi hızla devam ediyor. B Grubu'nda elde ettikleri üç galibiyet, ilk iki eleme kampanyasında 18 maçta elde ettikleri galibiyet sayısının üç katıydı. İsviçre deplasmanında aldıkları yenilgi, onları play-off yoluna soktu, ancak 2025'in başından bu yana deplasman veya tarafsız sahada oynadıkları diğer üç maçta galibiyet elde ettiler. Bu seride İsveç ve Slovenya'da etkileyici bir şekilde kalesini gole kapatan performansları da yer alıyor. 

Bu maçın galibi, finallere katılmak için Romanya veya Türkiye ile karşılaşacak. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Slovakya, bu ayın başlarında elinde kemik kırığı yaşayan stoper Lubomir Satka'dan yararlanamayacak.

23 yaşındaki Kosovalı yıldız Fisnik Asllani, bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 26 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

Takım haberleri ve kadrolar

Slovakya vs Kosova Muhtemel kadrolar

SlovakyaHome team crest

4-3-3

Diziliş

5-3-2

Home team crestKOS
1
M. Dubravka
2
P. Pekarik
14
M. Skriniar
4
A. Obert
16
D. Hancko
8
O. Duda
19
T. Rigo
22
S. Lobotka
15
D. Strelec
20
D. Duris
7
L. Sauer
1
A. Muric
3
F. Aliti
15
M. Vojvoda
4
I. Krasniqi
5
L. Dellova
19
D. Gallapeni
8
F. Muslija
6
E. Rexhbecaj
14
V. Berisha
11
F. Asllani
18
V. Muriqi

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Calzona

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Foda

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

SVK
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/8
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
0/5

KOS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/1
2,5 gol üzeri maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

Bugün Slovakya - Kosova maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

