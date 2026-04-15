Seattle Sounders, Lumen Field'ın ışıkları altında, aşılması zor bir engelin önüne çıkmış durumda. Kazanmak zorunda oldukları bu CONCACAF çeyrek final ikinci maçında, iki gol gerideyken skoru tersine çevirip, kusursuz bir performans sergileyen Tigres karşısında efsanevi bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyorlar.

Seattle Sounders FC - Tigres maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - Lumen Field

Seattle Sounders - Tigres maçı 16 Nisan'da 23:30 EST ve 04:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Yorucu sekiz maçlık deplasman serisinin ardından Seattle Sounders nihayet evine dönüyor; kıtasal hayallerini canlı tutmak için kusursuz bir geceye ihtiyaçları var. Görev oldukça zorlu: Monterrey’de alınan 2-0’lık yenilgi, Seattle’ın doğrudan tur atlamak için üç gol farkla kazanması gerektiği anlamına geliyor; zira Tigres’in atacağı tek bir gol bile deplasman golü kuralını devreye sokacak ve Rave Green’i dört gol atmaya mecbur bırakacaktır.

2013'teki efsanevi geri dönüşü hatırlayarak tarih onların lehine olsa da, o zamanlar MLS'den bir Meksika rakibini eleyen ilk takım olmuşlardı, şu anki zorluk çok büyük.

Tigres, Ozziel Herrera ve ilk maçta Seattle'ın hücumunu boğan tecrübeli savunma hattının liderliğinde, soğukkanlı bir tavırla geliyor. Ancak, kariyerinin en iyi formunda olan Paul Rothrock ve orta sahada ipleri eline alan Albert Rusnak ile Sounders, uzun zamandır beklenen ev sahibi seyircisinin enerjisinden yararlanarak bu farkı kapatmayı ve Nashville SC veya CF America ile oynayacağı CONCACAF Şampiyonlar Kupası yarı finaline çıkmayı hedefleyecek.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Sounders için Rothrock, 100. maçına çıkarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmış ve en kritik anlarda Liga MX'in inatçı savunmalarını aşacak vizyona sahip olduğunu kanıtlayarak, hücumda vazgeçilmez bir kıvılcım haline geldi.

Rothrock, ilk maçta bir gol atarak adını yazdırmış ve tek bir kontra atakla seriyi bitirebilecek tehlikeli bir yeteneğe sahip olan Tigres'in etkili oyun kurucusu Herrera ile karşı karşıya gelecek.

Rothrock’un yaratıcı oyun kuruculuğu ile Herrera’nın golcü yeteneği arasındaki taktiksel mücadele, Seattle’ın geri dönüş yapıp yapamayacağını ya da konuk takımın yarı finale rahatça yükselip yükselemeyeceğini belirleyecek gibi görünüyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Seattle Sounders FC vs Tigres Muhtemel kadrolar Teknik direktör B. Schmetzer Teknik direktör G. Pizarro

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

