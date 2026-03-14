San Diego Wave FC, 2026 NWSL sezonuna Snapdragon Stadyumu'nda başlayacak ve normal sezonun açılış maçında Houston Dash'i ağırlayacak.

San Diego Wave FC ile Houston Dash arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi ve bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

VPN ile San Diego Wave FC - Houston Dash maçını nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi ortamda güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın ya da alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

San Diego Wave FC - Houston Dash maçının başlama saati

San Diego Wave - Houston Dash maçı 15 Mart'ta 19:45 EST ve 00:45 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

San Diego, geçen yılki çeyrek final başarısını devam ettirmeyi umuyor ve bunu başarmak için kadrosuna yeni güç kattı. Brezilya milli takımı oyuncusu Ludmila, Chicago Stars'ta çift haneli gol sayısına ulaşarak dikkat çeken bir sezonun ardından takıma katıldı. Wave, 2026'da da benzer rakamlara ulaşması için ona güveniyor.

Öte yandan Houston Dash, sezon boyunca sadece sekiz galibiyet ve 27 golle ligi onuncu sırada tamamladı. Sezon dışı dönemde önemli transferler konusunda sakin bir dönem geçirdiler, ancak genç oyunculara yatırım yaptılar.

Getty Images

Houston'da gençlik hareketi

Geçen yıl Dash, deneyimli forvet Yazmeen Ryan'ı kadrosuna katarak tecrübeye ağırlık vermişti. Bu sefer ise vites değiştirerek, dört genç oyuncuyla uzun vadeli sözleşmeler imzalayarak geleceğe yatırım yaptı. En dikkat çeken isim, 2024 MAC Hermann Trophy'yi kazanan ve üniversitedeki son iki sezonunda 31 gol ve 11 asist kaydeden eski North Carolina forveti Kate Faasse. Onun, takıma çok ihtiyaç duyulan hücum gücünü katması bekleniyor. Ona Duke'tan Kat Rader, UNC'den Linda Ullmark ve Notre Dame'dan savunma oyuncusu Leah Klenke eşlik ediyor; hepsi de deneyimli Dash oyuncularının yanında kendilerini kanıtlamak için sabırsızlanıyor.

Houston, Makenzy Robbe'yi kadrosuna katarak kadroya biraz da tecrübe kattı. Geçen yıl San Diego'da çoğunlukla yedek olarak sahaya çıkan Robbe'nin geçmişteki tecrübesi ve liderlik vasıfları, genç grubu ilk NWSL sezonunda yönlendirmede değerli olabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

San Diego Wave FC vs Houston Dash Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Karşı Karşıya Maç Sonuçları

Puan durumu

Bugün San Diego Wave FC - Houston Dash maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu: