Bugünkü Royal Challengers Bengaluru - Mumbai Indians maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak Royal Challengers Bengaluru - Mumbai Indians maçını nasıl izleyebileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada paylaşıyoruz.

Maç Önizlemesi

Royal Challengers Bengaluru (RCB) ve Mumbai Indians (MI), 10 Mayıs’ta Raipur’daki tarafsız sahada rekabetlerini sürdürecek; her iki takım da playoff puanları için can atıyor. RCB, bu sezonki önceki karşılaşmayı 240 sayılık yüksek skorlu bir maçta 18 sayı farkla kazanarak psikolojik üstünlükle maça giriyor. Virat Kohli ve Phil Salt o galibiyette temeli oluştururken, odak noktası şimdi daha taktiksel koşu ve disiplinli atış gerektirecek olan Raipur'un daha geniş sınırlarına kayıyor.

Mumbai için görev basit: Rajat Patidar'ın orta over'lardaki agresifliğini etkisiz hale getirmek ve Jasprit Bumrah'ın geniş dış sahayı kullanarak rakibin hataya zorlamasını ummak. Suryakumar Yadav liderliğindeki MI'nın güçlü vuruşçuları, RCB'nin spin tuzağına düşmemek için son kovalamaca maçında olduklarından daha hesaplı oynamak zorunda kalacak. Vuruş ve atış arasında daha adil bir denge sunan bu sahada, bu karşılaşmanın galibi, yaz sıcağında uzun sınırları daha iyi savunabilen atış birimi tarafından belirlenecek gibi görünüyor.

Royal Challengers Bengaluru - Mumbai Indians maçının başlama saati

🏟️ Yer: Shaheed Veer Narayan Singh Uluslararası Stadyumu, Raipur ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Halihazırda Sky müşterisiyseniz, Sky Sports paketini istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması üzerinden ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £’dan başlıyor. Sky Sports+ ek ücret ödemeden pakete dahildir ve izleyicilere çok çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan "Sports Day Membership"dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de mevcuttur. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kaydolmanız gerekir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir platformdur ve ABD’de IPL’nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınları bulabilirsiniz; bu sayede taraftarlar maçları anında takip edebilir. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren, IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan, üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar için ise aylık 55,99 $ olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

IPL 2026'nın tüm maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği mevcut. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi bir plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Aylık 29,99 Eşzamanlı Yayınlar: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Temel Özellikler: 50'den fazla spor dalının tümüne tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), taahhüt süresi olmayan sözleşme.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, aileler ve en iyi görsel deneyimi isteyenler için tasarlanmıştır.

Fiyat: Aylık 45,99

Aylık 45,99 Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart paketteki tüm özelliklerin yanı sıra 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026'nın dünya çapında yayınlanması

Ülke Ağ/Yayın 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile her yerden IPL 2026'yı izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.