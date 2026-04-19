Buenos Aires'te her şey duruyor; Estadio Mas Monumental, River Plate ile Boca Juniors arasında milyonlarca taraftar için bir sezonun kaderini belirleyecek olan üstünlük mücadelesine sahne olacak 260. El Superclasico'ya ev sahipliği yapıyor.

İşte River Plate - Boca Juniors maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler ve bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

River Plate - Boca Juniors maçının başlama saati

River Plate - Boca Juniors maçı 19 Nisan saat 16:00 EST ve 21:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Her iki dev de Liga Profesional Apertura'da hakimiyetini ortaya koymak istediği için bu karşılaşma özellikle daha büyük önem taşıyor. River Plate, Racing'i son maçta net bir skorla mağlup ederek morali yüksek bir şekilde sahaya çıkacak ve rekor kıran 85.000 kişilik ev sahibi seyirci kitlesi önünde oynamak, onlara abartılması zor bir psikolojik avantaj sağlayacak.

Ancak Boca Juniors, bu yüksek gerilimli derbilerde her zaman en iyi performansını sergileme konusunda bir ustadır; son dönemdeki genel kafa kafaya istatistiklerinde hafif bir üstünlüğe sahip olan takım, Monumental’da rakibinin şenliğini bozmak için her şeyi göze alacaktır. Her iki takım da şu anda ligin zirvesinde mücadele ediyor ve aralarında sadece birkaç puan fark var. Bu maç sadece yerel bir prestij mücadelesi değil; lig şampiyonluğunu garantilemek ve yılın geri kalanında ligde hakimiyet kurmak için çok önemli bir adım.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Son dönemdeki geçmişe bakıldığında, bir beraberlik ihtimali yüksek görünüyor, zira 2003'ten bu yana bu iki takım arasındaki karşılaşmaların neredeyse dörtte biri, genellikle çekişmeli geçen 1-1 veya 0-0'lık sonuçlarla berabere bitmiştir. River Plate'in ev sahibi olarak sergilediği performans etkileyici olsa da, efsanevi kaleci Franco Armani ve orta saha oyuncusu Giuliano Galoppo'nun her ikisinin de nisan ortasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek olması, takım için önemli bir engel teşkil ediyor. Ayrıca, dizinden sakatlığı nedeniyle hala iyileşme sürecinde olan Maximiliano Meza da kadroda yer almayacak.

Durum Boca Juniors için de aynı derecede gergin; son zamanlarda güçlü bir deplasman performansı sergilemelerine rağmen, Temmuz ayına kadar sahalardan uzak kalacak olan takımın sembolü Edinson Cavani olmadan bu düşmanca atmosferin üstesinden gelmek zorundalar. Konuk takım ayrıca Miguel Merentiel ve Exequiel Zeballos'un sağlık durumları konusunda endişeli, bu da bireysel bir parlaklığın genellikle maçı belirlediği bir karşılaşmada her iki takımın yedek kulübesinin derinliğinin kritik bir faktör haline gelmesine neden oluyor.

Takım haberleri ve kadrolar

