Arka arkaya aldığı iki yenilginin ardından Real Madrid, La Liga'ya Bernabéu'da geri dönüyor ve Girona karşısında yeniden galibiyet serisine dönmeyi hedefliyor.

Real Madrid - Girona maçının başlama saati

Real Madrid - Girona maçı 10 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Real Madrid’in La Liga şampiyonluğu yolundaki mücadelesi geçen hafta sonu ciddi bir darbe aldı. Zor günler geçiren Mallorca’ya 2-1 yenilmeleri ve ardından Barcelona’nın Atlético Madrid’i son dakikalarda mağlup etmesi, Real Madrid’i liderin yedi puan gerisine düşürdü. Rakiplerini yakalamak için Los Blancos’un kalan sekiz lig maçının hepsini kazanması gerekecek gibi görünüyor. Aynı zamanda, Álvaro Arbeloa'nın takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bayern Münih'e 2-1 yenilmesinin ardından Avrupa'da da baskı altında. Madrid, Almanya'ya gidip rövanş maçını oynamadan önce ligde Girona ile karşılaşacak ve turnuvada kalmak için özel bir şeye ihtiyaç duyacak.

Madrid, Bernabéu'da bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 13'ünü kazanarak güçlü bir performans sergiledi, ancak Girona kolay bir rakip olmayacak. Katalan ekibi, deplasmanda oynadığı 15 maçta 15 puan topladı ve Villarreal'i 1-0 yenerek maça güvenle geliyor. Tarihsel olarak Madrid üstünlük kurmuş durumda; geçen sezon bu maçta 2-0 galip gelmesi de dahil olmak üzere son beş karşılaşmanın dördünü kazandı. Buna rağmen Girona daha önce de sorunlar yaratmış, 2019'da Bernabéu'da galip gelmiş ve 2017'de Madrid'e karşı ilk galibiyetini almıştı.

Girona'nın son dönemdeki performansı istikrarlı. Villarreal ve Athletic Bilbao'yu yenerek son üç maçında altı puan topladı. Ligde 12. sırada yer alan takım, küme düşme hattından rahat bir şekilde uzaklaşmış durumda ve üst sıralara da ulaşabilir, ancak ligi orta sıralarda bitirmesi daha olası görünüyor. Madrid'in lig ve Avrupa'daki hedefleri arasında gidip gelmesi nedeniyle Girona, bu maçta rakibinin dikkatinin biraz dağınık olacağını hissedecek.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Real Madrid'de birkaç önemli isim forma giyemeyecek: Rodrygo dizinden, Thibaut Courtois uyluk sakatlığından dolayı kadroda yer almayacak; Franco Mastantuono ise cezalı. Ferland Mendy de hamstring sakatlığı nedeniyle endişe kaynağı ve son anda yapılacak sağlık kontrolüne tabi tutulacak.

Girona'nın da kendi sakatlıkları var: Portu, Donny van de Beek, Juan Carlos, Marc-André ter Stegen ve Ricard Artero sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Vladyslav Vanat ve Daley Blind, Villarreal maçında oyundan çıkmıştı ve Vanat'ın bu maçta forma giyemeyeceği düşünülüyor.

İki takımın karşılaştığı 13 maçın 8'ini Madrid kazandı, ancak bu sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Sıralama

