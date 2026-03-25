Bugünkü Real Madrid Femenino - Barcelona Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Real Madrid Femenino ile Barcelona arasındaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Real Madrid Femenino, Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde üç kez şampiyon olan Barcelona ile karşı karşıya gelecek; Barça bu eşleşmede ezici bir üstünlüğe sahip. 

İşte Real Madrid Femenino - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDESPN Deportes
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaESPN Afrika
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Real Madrid Femenino - Barcelona maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Real Madrid Femenino - Barcelona maçının başlama saati

Real Madrid Femenino - Barcelona maçı 25 Mart 2026 tarihinde, 13:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Real Madrid Femenino, Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde ezeli rakibi Barcelona ile bir El Clásico mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki maçın toplamında galip gelen takım, yarı finalde Bayern Münih veya Manchester United ile karşılaşacak. 

Real Madrid, Paris FC ile eleme turu play-off maçında mücadele etmek zorunda kaldı. Bu, takımın çeyrek finallere ikinci kez çıkışı; ilki 2021-22 sezonunda, toplamda 8-3'lük skorla yine Barcelona'ya yenildikleri zamandı. 20 El Clásico karşılaşmasının 19'unu kaybetmiş olmaları, buradaki zayıf konumlarını daha da vurguluyor.

Üç kez Avrupa şampiyonu olan Barça, lig aşamasını 18 maçta 16 puan toplayarak birinci sırada tamamladı. Geçen sezonun finalinde Arsenal'e yenildikten sonra, 2021, 2023 ve 2024 şampiyonu, tacını geri almaya kararlı olacak. İspanya Süper Kupası'nı kazandılar, La Liga F'de 10 puanlık bir liderlik kurdular ve gelecek ay Atletico Madrid ile oynayacakları Copa de la Reina'da yerlerini garantilediler; dörtlü kupa da gündemde. Şu anda 24 maçtır yenilmeyen takım, müthiş bir formda.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Real Madrid son yedi maçını kazandı ve bunlardan beşinde kalesini gole kapattı.

Barcelona, 2017-18 sezonunda Lyon'a yenildikten sonra son yedi çeyrek final maçının hepsini kazandı.

Real Madrid, uzun süredir sakat olan Teresa Abelleira'yı kadroda göremeyecek, forvet Signe Bruun ise yedinci maçını kaçıracak.

Barcelona, Aralık ayında bacağını kıran iki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan ve takımın sembolü olan Aitana Bonmati’den yoksun. Laia Aleixandri, geçen ay Real Madrid’i yendikleri maçta ön çapraz bağ yaralanması geçirdi; Mapi Leon ise ayak bileği sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor. 

Takım haberleri ve kadrolar

Form

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/0
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
0/5

BAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
18/1
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekoru

RMA

Son 3 maçları

BAR

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

4

Galibiyetler

3

Gol sayısı

15
2,5 gol üzeri maçlar
4/3
Her iki takım da gol attı
1/3

Bugün Real Madrid Femenino - Barcelona maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

