Real Madrid Femenino, Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde üç kez şampiyon olan Barcelona ile karşı karşıya gelecek; Barça bu eşleşmede ezici bir üstünlüğe sahip.

İşte Real Madrid Femenino - Barcelona maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Real Madrid Femenino - Barcelona maçının başlama saati

Women's Champions League - Kadınlar Şampiyonlar Ligi Alfredo Di Stefano

Real Madrid Femenino - Barcelona maçı 25 Mart 2026 tarihinde, 13:45 EST ve 17:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Real Madrid Femenino, Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde ezeli rakibi Barcelona ile bir El Clásico mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki maçın toplamında galip gelen takım, yarı finalde Bayern Münih veya Manchester United ile karşılaşacak.

Real Madrid, Paris FC ile eleme turu play-off maçında mücadele etmek zorunda kaldı. Bu, takımın çeyrek finallere ikinci kez çıkışı; ilki 2021-22 sezonunda, toplamda 8-3'lük skorla yine Barcelona'ya yenildikleri zamandı. 20 El Clásico karşılaşmasının 19'unu kaybetmiş olmaları, buradaki zayıf konumlarını daha da vurguluyor.

Üç kez Avrupa şampiyonu olan Barça, lig aşamasını 18 maçta 16 puan toplayarak birinci sırada tamamladı. Geçen sezonun finalinde Arsenal'e yenildikten sonra, 2021, 2023 ve 2024 şampiyonu, tacını geri almaya kararlı olacak. İspanya Süper Kupası'nı kazandılar, La Liga F'de 10 puanlık bir liderlik kurdular ve gelecek ay Atletico Madrid ile oynayacakları Copa de la Reina'da yerlerini garantilediler; dörtlü kupa da gündemde. Şu anda 24 maçtır yenilmeyen takım, müthiş bir formda.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Real Madrid son yedi maçını kazandı ve bunlardan beşinde kalesini gole kapattı.

Barcelona, 2017-18 sezonunda Lyon'a yenildikten sonra son yedi çeyrek final maçının hepsini kazandı.

Real Madrid, uzun süredir sakat olan Teresa Abelleira'yı kadroda göremeyecek, forvet Signe Bruun ise yedinci maçını kaçıracak.

Barcelona, Aralık ayında bacağını kıran iki kez Ballon d’Or ödülünü kazanan ve takımın sembolü olan Aitana Bonmati’den yoksun. Laia Aleixandri, geçen ay Real Madrid’i yendikleri maçta ön çapraz bağ yaralanması geçirdi; Mapi Leon ise ayak bileği sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid Femenino vs Barcelona Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

