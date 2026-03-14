Bugünkü Real Madrid - Elche LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Şu anda düşüşte olan Elche takımı, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’yi 3-0’lık çarpıcı bir skorla mağlup etmesinin ardından, Real Madrid deplasmanından büyük endişe duyuyor. 

İşte Real Madrid - Elche maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDESPN Deportes
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Real Madrid - Elche maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Real Madrid - Elche maçının başlama saati

Real Madrid - Elche maçı 14 Mart 2026 tarihinde 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Real Madrid, sakatlıklar nedeniyle kadrosunda büyük bir eksiklik yaşasa da, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'yi 3-0'lık etkileyici bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuç, Avrupa'da büyük bir özgüven kaynağı olmakla kalmayıp, LaLiga'da 11 maç kala 4 puan geride kaldıkları Barcelona'yı yakalamayı hedefleyen takıma da bir umut ışığı tutacak. 

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Elche, LaLiga'da 10 maçlık galibiyetsiz serisini (4 beraberlik, 6 mağlubiyet) sonlandırmak için Bernabeu'ya gelecek. Eder Sarabia'nın takımı geçen hafta Villarreal'e 2-1 yenildi ve şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. 

RCD Mallorca v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Kylian Mbappé ve Jude Bellingham, Madrid'e dönüşe yaklaşıyor ancak Eder Militao ve Dani Ceballos ile birlikte kadroda yer almayacak. Franco Mastantuono ise cezalı. 

Elche'ye gelince, Barcelona'dan kiralık olarak gelen savunma oyuncusu Hector Fort, omuz sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak, Pedro Bigas ve John Donald'ın ise oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Real Madrid, son üç sezonda bu aşamada 63 puanın üzerinde puan topladığında şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Elche, Avrupa'nın en iyi beş liginde bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamayan üç takımdan biri.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Elche Muhtemel kadrolar

Real MadridHome team crest

4-1-2-1-2

Diziliş

5-3-2

Home team crestELC
13
A. Lunin
17
R. Asencio
6
E. Camavinga
20
F. Garcia
24
D. Huijsen
2
D. Carvajal
37
Manuel Angel
45
T. Pitarch
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
16
G. Garcia
1
M. Dituro
17
Josan
21
L. Petrot
22
D. Affengruber
23
V. Chust
8
M. Aguado
12
G. Villar
16
M. Neto
14
A. Febas
9
A. Silva
10
R. Mir

  • A. Arbeloa

  • E. Sarabia

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/5
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

ELC
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Kafa kafaya rekoru

RMA

Son 5 maçları

ELC

3

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

13

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan durumu

