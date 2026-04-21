team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoDeportivo Alaves
Bugünkü Real Madrid - Deportivo Alavés LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Real Madrid ile Deportivo Alavés arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Real Madrid, üst üste iki sezon kupa kazanamama ihtimaliyle karşı karşıya. Sırada, her zaman heyecan verici maçlar çıkaran Deportivo Alaves ile evinde oynanacak karşılaşma var.

İşte Real Madrid - Deportivo Alaves maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDESPN Deportes
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

Real Madrid - Deportivo Alaves maçının başlama saati

Real Madrid - Alaves maçı 21 Nisan 2026 tarihinde 15:30 EST ve 20:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilen Real Madrid, üst üste ikinci sezon kupa kazanamama gibi ürkütücü bir ihtimalle karşı karşıya; kulüp başkanı Florentino Pérez bu durumu kısa süre önce “kabul edilemez” olarak nitelendirmişti. Los Blancos, LaLiga lideri Barcelona'nın dokuz puan gerisinde ve ligin bitmesine yedi maç kaldı. 

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images

Alavés, La Liga'da dört maçlık yenilmezlik serisi yakaladı (1G, 3B), ancak küme düşme tehlikesinden hala kurtulamadı. El Glorioso, son haftada Copa del Rey şampiyonu Real Sociedad ile 3-3 berabere kalarak, 18. sıradaki Elche'nin sadece bir puan önünde yer alıyor. Son beş lig maçında toplam 24 gol atıldı.

Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlıklar

Madrid'den Raúl Asencio hastalık nedeniyle kadroda yer almazken, Thibaut Courtois ve Rodrygo da forma giyemeyecek. Alavés'in forveti Abderrahman Rebbach ise cezalı.

Madrid, son sekiz LaLiga maçının hepsinde gol yedi; bu, Eylül 2019'dan bu yana en kötü serisi. Ancak ligde son dokuz iç saha maçının yedisini kazandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Deportivo Alaves Muhtemel kadrolar

Real MadridHome team crest

4-4-2

Diziliş

5-3-2

Home team crestALA
13
A. Lunin
18
A. Carreras
3
Eder Militao
12
T. Alexander-Arnold
24
D. Huijsen
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
8
F. Valverde
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
1
A. Sivera
24
V. Parada
17
J. Otto
3
Y. Enriquez
14
N. Tenaglia
7
A. Perez
19
P. Ibanez
8
A. Blanco
18
J. Guridi
22
I. Diabate
11
A. Martinez

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Q. Sanchez Flores

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/11
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

ALA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/12
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Kafa kafaya rekoru

RMA

Son 5 maçları

ALA

5

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

12

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan Durumu

