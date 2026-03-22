La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoAtletico Madrid
Bugünkü Real Madrid - Atlético Madrid LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Real Madrid ile Atlético Madrid arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri Real ve Atlético, ev sahibi takımın LaLiga şampiyonluk yarışında kalabilmesi için mutlaka kazanması gereken bir Madrid derbisinde karşı karşıya geliyor.

İşte Real Madrid - Atlético Madrid maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDESPN Deportes
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Real Madrid - Atlético Madrid maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Real Madrid - Atletico Madrid maçının başlama saati

Estadio Bernabeu

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 22 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Real Madrid, bu sezon deplasmanda sadece üç galibiyet alan Rayo Vallecano'yu ağırlayacak olan Barcelona'nın dört puan gerisinde bulunuyor. Los Blancos, sezonun ilk yarısında oynanan maçta 5-2 mağlup oldukları için intikam almaya can atıyor. Genç oyuncu Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni ile birlikte ev sahibi takımın orta sahasında yer almaya devam edecek.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

Atleti, LaLiga şampiyonluk yarışından neredeyse tamamen kopmuş durumda, ancak kimin şampiyon olacağı konusunda hala büyük bir söz sahibi olabilir. Son LaLiga karşılaşmasında Real Sociedad'ı 3-2 mağlup ederek iyi bir formda olduklarını da gösterdiler. Ayrıca Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine de yükseldiler ve burada Barça ile karşılaşacaklar. 

Aurelien Tchouameni Real Madrid 2026

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Kylian Mbappé, diz sakatlığından sonra hafta ortasında Man City karşısında 20 dakika oynadı ve ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Jude Bellingham Real'de forma giyemeyecek, Atleti'nin kalecisi Jan Oblak da kadroda yer almayacak. 

Mbappe ViniciusIMAGO / Guillermo Martinez

Takım haberleri ve kadrolar

Real Madrid vs Atletico Madrid Muhtemel kadrolar

Real MadridHome team crest

4-1-2-1-2

Diziliş

4-4-2

Home team crestATM
13
A. Lunin
22
A. Ruediger
24
D. Huijsen
2
D. Carvajal
14
A. Tchouameni
18
A. Carreras
8
F. Valverde
15
A. Guler
45
T. Pitarch
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
1
J. Musso
14
M. Llorente
3
M. Ruggeri
24
R. Le Normand
17
D. Hancko
6
Koke
22
A. Lookman
20
G. Simeone
5
J. Cardoso
19
J. Alvarez
9
A. Soerloth

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Simeone

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

ATM
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

RMA

Son 5 maçları

ATM

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

7

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan durumu

Bugün Real Madrid - Atletico Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

