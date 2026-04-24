team-logoReal Betis
Estadio de La Cartuja
team-logoReal Madrid
Bugünkü Real Betis - Real Madrid LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Real Betis ile Real Madrid arasındaki LaLiga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Real Betis ve Real Madrid, galibiyet serisine geri döndü; her iki takım da Cuma gecesi oynanan La Liga maçlarında mükemmel bir performans sergiliyor.

İşte Real Betis - Real Madrid maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDESPN Deportes
İngilterePremier Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaTSN+
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Real Betis - Real Madrid maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Real Betis - Real Madrid maçının başlama saati

Real Betis ve Real Madrid maçı 24 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Real Betis, Salı günü La Liga'da Girona'yı 3-2 mağlup ederek tüm turnuvalarda süren beş maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırdı. Beş aylık bir aradan sonra Isco'nun uzun zamandır beklenen sahalara dönüşü, bu galibiyeti daha da anlamlı hale getirdi. Manuel Pellegrini'nin takımı, gelecek sezon bir kez daha Avrupa kupalarında yer almaya hazırlanıyor ve özellikle Estadio de La Cartuja'da rakiplerini zorlamaya devam ederse, geçen sezon elde ettiği altıncı sırayı daha da yukarıya taşıyabilir. Aralık ayı başından bu yana ligde bu sahada yenilgi yüzü görmediler, ancak son dört maçta berabere kaldılar.

Real Madrid de Salı günü Alavés'i 2-1 yenerek neredeyse bir aydır süren galibiyetsizlik serisini sonlandırdı ve ilk resmi maç galibiyetini aldı, ancak son dokuz maçta kalesini gole kapatamadı.  

Önemli haberler

Junior Firpo, Diego Llorente ve Ángel Ortiz, Betis'in hafta ortası maçında forma giyemedi ve bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. Madrid ise Alavés maçında ilk yarıdan önce oyundan çıkan Éder Militão'nun durumunu değerlendirecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Real Betis vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

Real BetisHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-4-2

Home team crestRMA
1
A. Valles
16
V. Gomez
4
Natan
5
M. Bartra
2
H. Bellerin
10
A. Ezzalzouli
7
Antony
14
S. Amrabat
21
M. Roca
8
P. Fornals
19
J. Hernandez
13
A. Lunin
12
T. Alexander-Arnold
24
D. Huijsen
23
F. Mendy
22
A. Ruediger
14
A. Tchouameni
5
J. Bellingham
8
F. Valverde
21
B. Diaz
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • M. Pellegrini

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

BET
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Kafa kafaya rekoru

BET

Son 5 maçları

RMA

1

Galibiyet

2

Beraberlikler

2

Galibiyetler

4

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

Bugün Real Betis - Real Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!