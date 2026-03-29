Bugünkü Rajasthan Royals - Chennai Super Kings maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak Rajasthan Royals - Chennai Super Kings maçını nasıl izleyebileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

Maç Önizlemesi

30 Mart Pazartesi günü Guwahati'deki ACA Stadyumu'nda oynanacak olan bu maç, özel bir öneme sahip. Her iki takım da ligin en alt sıralarında tamamladıkları hayal kırıklığı yaratan 2025 sezonunun izlerini silmek istiyor. Rajasthan için bu maç, yeni kaptanları ve yerel kahramanları Riyan Parag'ın memleketine dönüşü anlamına geliyor; Parag, memleketinde takımın başına geçerek kulübün liderliğinde önemli bir değişime imza atıyor.

Sezon öncesi gündemi, uzun süredir RR kaptanlığı yapan Sanju Samson'un Yellow Army'ye transfer olması ve efsanevi Ravindra Jadeja'nın ise tam tersi yönde hareket ederek Rajasthan'a katılmasıyla şekillendi. Bu takas, maça yüksek riskli bir drama katıyor: Samson, eski takım arkadaşlarına karşı CSK'nın vuruş hücumunu yönetecek, Jadeja ise 2008'de IPL serüveninin başladığı franchise'a geri dönecek. Chennai ayrıca geleceğe büyük yatırım yaptı ve yerli yıldızlar Kartik Sharma ve Prashant Veer'e büyük meblağlar harcadı, ancak her ikisi de son zamanlarda sakatlık korkusu yaşadı ve bu durumun açılış maçında oynayıp oynayamayacaklarını etkileyebilir.

Rajasthan Royals - Chennai Super Kings maçının başlama saati

🏟️ Yer: ACA Stadyumu, Guwahati ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

Rajasthan Royals ile Chennai Super Kings arasındaki bugünkü maç, 30 Mart 2026 tarihinde saat 19:30'da (IST) başlayacak.

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Halihazırda Sky müşterisiyseniz, Sky Sports paketini istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması üzerinden ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £’dan başlıyor. Sky Sports+ ek ücret ödemeden pakete dahildir ve izleyicilere çok çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android cihazlarda kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri olan Sports "Day Membership", 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlar. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekmektedir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir platformdur ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınları bulabilirsiniz; bu sayede taraftarlar maçları anında takip edebilir. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren, IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan, üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar için ise aylık 55,99 $ olan yeni "Fubo Sports" dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme mevcuttur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz?

IPL 2026'nın tüm maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox aboneliğiniz yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği mevcut. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart paketteki tüm özelliklerin yanı sıra 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026'nın dünya çapında yayınlanması

Ülke Ağ/Akış 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile IPL 2026'yı her yerden izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.