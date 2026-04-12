Bugünkü Punjab Kings - Rajasthan Royals maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Punjab Kings ile Rajasthan Royals arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Maç Önizlemesi

Bu sezon, her iki takımda da liderlik konusunda bir değişim yaşandığına tanık olduk. Shreyas Iyer, geçmişte istikrarsız bir performans sergileyen orta sırayı dengelemeye odaklanarak Punjab Kings’i yönetiyor. Öte yandan Rajasthan Royals, kaptanlık görevini Riyan Parag’a emanet etti; bu hamle meyvesini verdi ve RR, turnuvanın en dengeli takımlarından biri olarak göze çarpıyor.

Sonuçta, bu maç muhtemelen Punjab'ın güçlü vuruşçuları ile Rajasthan'ın disiplinli atışları arasındaki mücadelede karar bulacaktır. Kings'in arkasında ev sahibi seyircisi olsa da, Royals'ın kadro derinliği ve mevcut formu onlara hafif bir avantaj sağlıyor. Rajasthan'ın hızlı atıcıları erken sıçramayı iyi değerlendirebilirse, iki önemli puanı almaya çok yakın olacaklar.

Punjab Kings - Rajasthan Royals maçının başlama saati

🏟️ Yer: Yeni Uluslararası Kriket Stadyumu, Yeni Chandigarh ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

Punjab Kings ile Rajasthan Royals arasındaki bugünkü maç, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 19:30'da (IST) başlayacak.

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £'dan başlar. Sky Sports+ ekstra ücret ödemeden dahildir ve izleyicilere çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de kullanılabilir.

Sky abonesi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcut; bunlardan biri olan "Sports Day Membership" ile 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlanıyor. NOW’un “Fully Flexible” spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £’dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödediğiniz "12 Aylık Tasarruf" paketi de mevcuttur. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kaydolmanız gerekir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir kanaldır ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınları bulabilir, hayranların maçları anında takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren ve IPL'ye ve spor dünyasının tümüne erişim sunan birinci sınıf bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 dolar, sonraki aylarda ise aylık 55,99 dolar olan yeni "Fubo Sports" planı da dahil olmak üzere çeşitli abonelik seçenekleri sunmaktadır. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Tüm IPL 2026 maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox'unuz yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayıncılığı uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki abonelik planı seçeneği bulunmaktadır. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi pakettir.

Fiyat: Aylık 29,99 $

Aylık 29,99 $ Eşzamanlı Akışlar: Bir seferde 1 ekran

Bir seferde 1 ekran Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Aylık 45,99 Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Aynı anda 2 ekran Video Kalitesi: 4K Ultra HD (belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(belirli içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart paketteki tüm özelliklerin yanı sıra 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026'nın dünya çapında yayınlanması

Ülke Ağ/Akış 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile IPL 2026'yı her yerden izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.