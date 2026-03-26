World Cup Qualification UEFA
team-logoPolonya
National Stadium, Warszawa
team-logoArnavutluk
Bugünkü Polonya - Arnavutluk Dünya Kupası Elemeleri UEFA maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Polonya ile Arnavutluk arasında oynanacak UEFA Dünya Kupası Elemeleri maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Polonya, eleme play-off'larının yarı final maçında Varşova'da Arnavutluk ile karşılaşacak ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor.

Polonya - Arnavutluk maçını nereden izleyebileceğinizi ve bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport

VPN ile Polonya - Arnavutluk maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Polonya - Arnavutluk maçının başlama saati

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round
National Stadium, Warszawa

Polonya - Arnavutluk maçı 26 Mart'ta 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Polonya, Dünya Kupası elemelerine devam ederken ev sahibi seyircisinin desteğini arkasına alacak. Grup aşamasında, birinci bitirmek için yeterli olmasa da, yüksek kaliteli bir performans sergilediler ve şimdi finallere yaklaşmak için net bir şansa sahipler.

Arda'da Arnavutluk, eleme maçlarında bazı iyi performanslar sergilese de sonuçta hedefine ulaşamadı. Deplasmanda Polonya ile karşılaşmak zorlu bir görev olacak ve Kuqezinjtë'nin mücadelede kalabilmek için elinden gelenin en iyisini yapması gerekecek.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Polonya, forvette Robert Lewandowski'ye güvenecek. FC Barcelona'nın forvetinin Arnavutluk savunması için sürekli bir tehlike oluşturması bekleniyor. Liderliği ve golcü içgüdüsü, takımın Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde onu merkezi bir figür haline getiriyor.

Arnavutluk için ise Myrto Uzuni izlenmesi gereken isim. 30 yaşındaki oyuncu, bu eleme kampanyasında sadece bir kez gol attı, ancak hücumdaki rolü hayati önem taşıyor. Uzuni, seviyesini yükseltmeye ve Kuqezinjtë'ye Beyaz Kartallar karşısında mücadele şansı vermeye çalışacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Polonya vs Arnavutluk Muhtemel kadrolar

PolonyaHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestALB
12
K. Grabara
14
J. Kiwior
5
J. Ziolkowski
4
T. Kedziora
2
M. Cash
10
P. Zielinski
13
J. Kaminski
17
B. Slisz
19
M. Skoras
20
S. Szymanski
9
R. Lewandowski
1
T. Strakosha
18
A. Ismajli
17
N. Aliji
4
E. Hysaj
6
B. Djimsiti
10
N. Bajrami
8
K. Asllani
20
Y. Ramadani
21
A. Hoxha
14
Q. Laci
22
A. Broja

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Urban

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Sylvinho

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

POL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

ALB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Kafa kafaya rekoru

POL

Son 5 maçları

ALB

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

7

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Sıralama

Bugün Polonya - Arnavutluk maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

