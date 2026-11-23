Reklam

İtalya'da son dönemde zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Nick Woltemade'ye yönelik hava, güçlü performansının ardından tamamen değişti. Hafta sonunda Juventus Torino'nun Venezia FC'yi 4-0 mağlup ettiği maçta santrfor, her yönüyle etkileyici bir oyun sergiledi ve İtalyan basınından büyük övgü aldı.

"Dikkat, Woltemade'nin bugünkü performansı benzersiz" diye yazdı Gazzetta dello Sport. Gazete, 24 yaşındaki oyuncu için şu değerlendirmeyi yaptı: "Oyuna sonradan girerek ilk kez gollere doğrudan etki etti. Sahaya girmesiyle takım oyununu değiştirdi, daha akıcı ve özgüvenli oynadı."

Woltemade, hayal kırıklığı yaratan ilk yarının ardından Juventus'un oyununa belirleyici bir canlılık kattı. Devre arasında oyuna giren futbolcu önce takımını öne geçiren golü attı, ardından 59. dakikada Teun Koopmeiners'in kaydettiği 2-0'lık golün asistini yaptı. Juan Cabal (65.) ve Randal Kolo Muani (71., faul nedeniyle kazanılan penaltıdan) daha sonra skoru belirledi. Woltemade penaltıyı takım arkadaşına bıraktı.

Diğer İtalyan medya kuruluşları da onun maça etkisini vurguladı. La Repubblica, "Woltemade oyunu değiştiriyor" değerlendirmesini yaptı. Corriere della Sera ise takımın onun oyuna girmesinden önceki ve sonraki performansını şöyle anlattı: "Kâbus gibi bir ilk yarı. Sonra Woltemade oyuna giriyor ve Juve'yi uyandırıyor."

Reklam Reklam

Bu olumlu izlenim, Woltemade'nin kendi gelişimine ilişkin değerlendirmesiyle de örtüşüyor. Geçen yaz Newcastle United'dan Juventus'a kiralandıktan sonra hücum oyuncusu, başlangıçta İtalya'ya alışmakta zorlanmıştı.

Ancak artık doğru yolda olduğunu düşünüyor. Kısa süre önce Sky'a yaptığı açıklamada, "Son maçlar benim açımdan oldukça iyi geçti, giderek daha iyiye gitti. Takıma giderek daha iyi uyum sağlıyorum" dedi. Rakamları da onu doğruluyor: Çoğunlukla oyuna sonradan girdiği 14 resmî maçta beş gol ve üç asist kaydetti.