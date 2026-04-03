Ligue 1, Paris Saint-Germain'in Parc des Princes'te Toulouse'u ağırlayarak takipçileriyle arasındaki farkı biraz daha açmayı hedeflediği maçla yeniden başlıyor.

İşte Paris Saint-Germain - Toulouse maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

Paris Saint-Germain - Toulouse maçının başlama saati

Paris Saint-Germain - Toulouse maçı 3 Nisan'da 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Uluslararası maç arası, PSG için muhtemelen zor bir zamanda geldi. Mart ayından önce çok iyi gidiyorlardı, toplamda 12-2'lik skorla üst üste üç galibiyet aldılar ve bu süreçte iki maçta kalesini gole kapattılar.

Lens'e karşı hala bir maç eksiği var; bu yüzden bu hafta alacakları bir galibiyet, Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek finali öncesinde baskıyı artıracaktır. Öte yandan, Cuma günü bir mağlubiyet, olumsuz anlamda tarihi bir olay olur; çünkü bu, PSG'nin 2023-24 sezonundan bu yana aynı lig sezonunda ilk kez kendi sahasında iki kez mağlup olması anlamına gelir. Ayrıca, 2023 ilkbaharında Monaco'nun Paris'te 3-1 galip geldiği maçtan bu yana ilk kez ligde arka arkaya iki iç saha mağlubiyeti anlamına da gelebilir.

Bu arada Toulouse, ritmini bulmaya başlıyor. Ligde arka arkaya iki maç kazandılar ve lig yoluyla Avrupa kupalarına katılma şansı düşük görünse de, kalan yedi maçta Monaco'nun dokuz puan gerisindeler; Coupe de France, en iyi şansları olabilir. Burada bir galibiyet, Carles Martinez'in takımına 2024 sonundan bu yana ilk kez ligde arka arkaya üç galibiyet kazandıracak.

Ayrıca tüm turnuvalarda son iki deplasman maçını da kazandılar ve bir deplasman galibiyeti daha, bu sezon Ligue 1'de sadece ikinci kez üst üste deplasman galibiyetleri elde etmeleri anlamına gelecektir. Zorluk ne mi? Kasım ayında Marsilya ile 2-2 berabere kalmış olsalar da, şu anki ilk üç takımdan hiçbirinden henüz puan alamadılar.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

PSG tarafında Fabian Ruiz diz problemi nedeniyle forma giyemeyebilir, Bradley Barcola ayak bileği sorunu nedeniyle şüpheli durumda ve Quentin Ndjantou Mbitcha hamstring sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

Toulouse'un da kendi endişeleri var: Abu Francis bacak sakatlığıyla uğraşıyor, Charlie Cresswell'in hamstringinde ağrı var, Djibril Sidibé bir darbe aldı, Frank Magri diz problemiyle boğuşuyor, Rafik Messali ve Alex Domínguez ise ayak bileği sorunlarıyla uğraşıyor. Santiago Hidalgo da cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Son dönemdeki istatistikler PSG'nin lehine: Takım, geçen sezon bu maçta 3-0 galip geldiği karşılaşma da dahil olmak üzere, Ligue 1'de Toulouse ile oynadığı son üç maçta da galip geldi. Toulouse için ise Paris deplasmanları pek de iyi geçmedi: Parc des Princes'e yaptıkları son yedi ziyaretin altısında mağlup oldular; bu dönemde aldıkları tek galibiyet ise Mayıs 2024'te 3-1'lik sürpriz bir zaferdi.

Takım haberleri ve kadrolar

Puan Durumu

