Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoNantes
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Paris Saint-Germain - Nantes Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Paris Saint-Germain ile Nantes arasındaki Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Sahne, lig lideri Paris Saint-Germain'in yeni bir sayfa açmaya ve hakimiyetini yeniden ortaya koymaya hazır olduğu, küme düşme hattından kurtulmak için çabalayan Nantes'i ağırlayacağı efsanevi Parc des Princes'te kuruldu.

İşte Paris Saint-Germain - Nantes maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereLigue 1+
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Paris Saint-Germain - Nantes maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Paris Saint-Germain - Nantes maçının başlama saati

crest
Parc des Princes

Paris Saint-Germain - Nantes maçı 22 Nisan'da 13:00 EST ve 18:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Paris Saint-Germain, bu hafta ortası karşılaşmasına net bir hedefle çıkıyor: gemiyi dengede tutmak ve Ligue 1 tablosunun zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmak. Hafta sonu Lyon’a 2-1 yenilerek geçirdiği küçük bir tökezlemeye rağmen, Parisliler kendi sahalarında yenilmesi zor bir takım olmaya devam ediyor ve burada acımasız bir hücum gücü sergilemeye devam ediyor. 

Paris Saint-Germain v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald'sGetty Images

Nantes için ise zorlu bir mücadele bekliyor. Şu anda küme düşme potasında bulunan Canaries, son zamanlarda puan toplamakta zorlanıyor ve kendi taraftarları önünde nadiren gol atamayan PSG'yi durdurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Ev sahibi takım, şüphecileri susturmak için kusursuz bir performans sergilemeyi hedeflerken, Nantes ise hayatta kalma mücadelesinde sezonun kaderini belirleyebilecek bir sonuç elde etmek umuduyla rakibi sinirlendirecek bir taktik izleyecek gibi görünüyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Rakamlara ve takım haberlerine gelince, PSG'nin ev sahibi olarak sergilediği performans bir kale gibi sağlam. Geçen sezondan bu yana Parc des Princes'teki neredeyse her lig maçında gol atan takımda, Ousmane Dembele ve Bradley Barcola gibi hücum oyuncuları hücumun başını çekiyor. Buna karşılık, Nantes deplasmanlarda ciddi sıkıntılar yaşıyor ve gol atma sorunları sık sık deplasman maçlarını gölgeliyor. 

FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-NANTESGetty Images

Oyuncu kadrosu açısından her iki takım için de gergin bir hava hakim; PSG, Vitinha ve Nuno Mendes gibi kilit oyuncularının sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor ve bu durum teknik direktörü taktiksel değişiklikler yapmaya zorlayabilir. Öte yandan Nantes, cezalı Dehmaine Tabibou’nun yokluğunda bu yüksek baskı altındaki karşılaşmayı idare etmek zorunda kalacak ve bu da ülkenin en golcü hücumlarından birine karşı savunma çabalarını daha da zorlaştıracak.

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Nantes Muhtemel kadrolar

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-3-3

Home team crestFCN
39
M. Safonov
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
21
L. Hernandez
51
W. Pacho
87
J. Neves
33
W. Zaire-Emery
24
S. Mayulu
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
10
O. Dembele
1
A. Lopes
27
D. Machado
3
N. Cozza
2
A. Musrati
24
F. Guilbert
13
F. Coquelin
28
I. Sissoko
8
J. Lepenant
10
M. Abline
31
M. Mohamed
37
I. Ganago

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Halilhodzic

Form

PSG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
12/3
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

FCN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/5
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

PSG

Son 5 maçları

FCN

3

Galibiyetler

2

Beraberlikler

0

Galibiyetler

7

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

Bugün Paris Saint-Germain - Nantes maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!