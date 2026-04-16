Nottingham Forest, Avrupa Ligi çeyrek finalinin rövanş maçı için Porto'yu City Ground'da ağırlıyor; yarı finale yükselme şansı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Nottingham Forest - FC Porto maçının başlama saati

Ligi Europa - Avrupa Ligi City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - FC Porto maçı 16 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Nottingham Forest’ın sezonu genel olarak zorlu geçti; Premier Lig’de kalma mücadelesi hâlâ endişe kaynağı olsa da, Avrupa Ligi’ndeki performansları biraz nefes aldırdı. Grup aşaması karışık sonuçlarla başladı: iki beraberlik, bir mağlubiyet ve bir galibiyet, ki bu galibiyet Porto'ya karşı 2-0'lık bir zaferdi. Son dört maçta üç galibiyet alarak daha güçlü bir finiş yapan takım, 13. sırayı ve Fenerbahçe ile oynayacağı eleme turu maçına katılma hakkını elde etti. Forest, toplamda 4-2'lik skorla turu geçti, ardından 16 turunda 2-2 berabere kaldığı Midtjylland'ı penaltılarda eledi.

Çeyrek finalde Forest, tanıdık bir rakip olan Porto ile karşılaştı. Forest, ilk maçta baskı altında kaldı, 16 şut yedi ve sadece 6 şut atabildi, ancak City Ground'a geri dönmek için bir beraberliği korudu. Porto ise güçlü bir formda geliyor. Tüm turnuvalarda son sekiz maçında yenilgi yüzü görmedi ve tüm sezon boyunca sadece bir kez Avrupa Ligi'nde mağlup oldu. Grup aşamasındaki performansında beş galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet kaydetti ve son 16 turunda Stuttgart'ı 4-1'lik skorla rahat bir şekilde yendi.

Yurtiçinde Porto, 29 lig maçında 24 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak Sporting Lizbon'un 5 puan önünde Portekiz Ligi'nde lider durumda. Bu istikrar, ikinci maça girerken onlara güven veriyor, ancak İngiliz kulüplere karşı geçmişteki performansları zayıftı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Nottingham, Jair Cunha, Nicolo Savona, Willy Boly ve John Victor'un sakatlıkları nedeniyle hala birçok oyuncudan yoksun. Ancak, ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Elliot Anderson'ın geri dönüşü en azından bir teselli.

Porto’da da Luuk de Jong, Martim Fernandes, Samu Aghehowa ve Nehuen Perez gibi oyuncular kadroda yer almıyor. Bu turnuvada İngiliz takımlarına karşı sergilediği performans da pek umut verici değil; son beş Avrupa Ligi karşılaşmasının hiçbirini kazanamadı; bu seriye, bu sezon Forest’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyet ve 1-1’lik beraberlik de dahil.

Forest, lig aşamasında City Ground'da aldığı galibiyetten güven kazanabilir, ancak şu ana kadar eleme turlarında oynadığı iki iç saha maçını da kaybettiğini belirtmek gerekir.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

NFO Son 2 maçları POR 1 Galibiyet 1 Beraberlik 0 Galibiyetler FC Porto 1 - 1 Nottingham Forest

Nottingham Forest 2 - 0 FC Porto 3 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Puan durumu

