Newcastle ve Sunderland, Pazar günü Tyne-Wear Derbisi'nin 159. bölümüyle karşı karşıya gelecek.

İşte Newcastle United - Sunderland maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Newcastle United - Sunderland maçının başlama saati

Newcastle United - Sunderland maçı 22 Mart 2026 tarihinde, 08:00 EST ve 12:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Nou Camp'ta Barcelona'ya karşı alınan 7-2'lik ağır yenilgi, Newcastle için hâlâ acı bir hatıra olarak duruyor. Magpies, bu yenilginin acısını çabucak atlatmalı, çünkü ezeli rakibi Sunderland ile oynayacakları bu maç, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma umutları açısından çok önemli olabilir. Eddie Howe'un takımı, Premier League'deki son iki maçını kazandı, ancak St James' Park'ta oynadığı son yedi maçta sadece ikisini kazanabildi ve bu seride dört yenilgi aldı.

Sunderland, bu devler arası mücadelede komşusunun sadece iki puan gerisinde geliyor. Black Cats, tüm turnuvalarda son sekiz maçından sadece ikisini kazanabildi; ancak son yedi üst lig sezonunun hiçbirinde bu aşamada şu anki 40 puanlık toplamdan daha fazlasını toplayamamıştı. Burada alacakları bir galibiyetle Newcastle’ı puan tablosunda geçecekler ve Sunderland’ın bundan daha fazla bir motivasyona ihtiyacı yok.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Newcastle'ın son 15 maçının 14'ünde her iki takım da gol attı.

Şaşırtıcı bir şekilde, Sunderland son 10 EPL karşılaşmasında yenilmedi.

175. Premier Lig maçına çıkacak olan Newcastle'dan Anthony Gordon, bu maçta gol atarsa ligde ilk kez üst üste üç maçta gol atmış olacak.

Bruno Guimarães ve Lewis Miley, Newcastle'ın orta sahasında yer almayacak, metronom Sandro Tonali ise Barcelona maçında sakatlık nedeniyle sahayı terk ettikten sonra forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti. Sunderland, Nilson Angulo'dan yoksun olacak ve Enzo Le Fée'nin durumunu endişeyle bekliyor.

Leeds'te elde ettiği galibiyetin ardından Sunderland, Mayıs 2014'ten bu yana ilk kez Premier Lig'de üst üste iki deplasman maçı kazanabilir.

