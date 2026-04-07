Nashville, CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalleri için Geodis Park'a geri dönüyor ve burada Meksika'nın devlerinden Club America ile karşı karşıya gelecek. Ön eleme turlarını başarıyla geçen ev sahibi takım için bu maç, bir başka büyük sınav niteliğinde.

Nashville SC ile CF America arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi ve bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

Nashville SC - CF America maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - Geodis Park

Nashville SC - CF America maçı 8 Nisan saat 20:00 EST ve 01:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Nashville, 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı; Inter Miami’yi deplasman golü avantajıyla turnuvadan eledi ve son altı maçında sadece bir gol yiyerek üç galibiyet elde etti. Savunmadaki dayanıklılık ile hücumdaki keskinliğin bu birleşimi, takımın bu performansının temelini oluşturuyor. Orlando'ya karşı 5-0'lık galibiyette de görüldüğü gibi, Hany Mukhtar ve Sam Surridge forvetteki ana tehdit olmaya devam ediyor ve Chicago'ya karşı yaşanan kayıp bile Nashville'in evinde gerçek bir azimle oynadığı gerçeğini değiştirmedi.

Club America ise bu çeyrek finale çok farklı bir durumda geliyor. Pumas'a yenildikten sonra Santos Laguna ile 1-1 berabere kaldıkları maç da dahil olmak üzere dört maçtır galibiyet alamadılar ve hücumlarında fikir eksikliği göze çarpıyor. Brian Rodríguez zaman zaman kalitesini gösterdi, ancak genel olarak forvet hattı istikrarsız kaldı. Baskı artarken, bu formda Nashville'e gitmek zor bir görev olacak.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Nashville için Surridge, hücumda önemli bir varlık olmaya devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu, Orlando karşısında attığı hat-trick ile golcü kimliğini gösterdi ve son maçında gol atamasa da, her an savunmacıları tedirgin edebilecek bir forvet.

Diğer tarafta ise Club America, oyununu yönlendirmek için Raphael Veiga'ya güvenecek. Orta saha ile hücum arasında rahat bir bağlantı kuran oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Kupası'nda oynadığı üç maçta şimdiden iki gol katkısı yaptı ve bu çeyrek finalde de bir adım daha öne çıkmayı hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

NSC Son 2 maçları CFA 2 Galibiyetler 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler CF America 2 - 2 Nashville SC

Nashville SC 3 - 3 CF America 5 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Puan durumu

