Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
team-logoNashville SC
Geodis Park
team-logoCF America
Çeviri:

Bugünkü Nashville SC - CF America CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Nashville SC ile CF América arasında oynanacak CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Nashville, CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalleri için Geodis Park'a geri dönüyor ve burada Meksika'nın devlerinden Club America ile karşı karşıya gelecek. Ön eleme turlarını başarıyla geçen ev sahibi takım için bu maç, bir başka büyük sınav niteliğinde.

Nashville SC ile CF America arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi ve bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode

VPN ile Nashville SC - CF America maçını nasıl izleyebilirim?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız ya da dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Nashville SC - CF America maçının başlama saati

crest
Geodis Park

Nashville SC - CF America maçı 8 Nisan saat 20:00 EST ve 01:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Nashville, 2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı; Inter Miami’yi deplasman golü avantajıyla turnuvadan eledi ve son altı maçında sadece bir gol yiyerek üç galibiyet elde etti. Savunmadaki dayanıklılık ile hücumdaki keskinliğin bu birleşimi, takımın bu performansının temelini oluşturuyor. Orlando'ya karşı 5-0'lık galibiyette de görüldüğü gibi, Hany Mukhtar ve Sam Surridge forvetteki ana tehdit olmaya devam ediyor ve Chicago'ya karşı yaşanan kayıp bile Nashville'in evinde gerçek bir azimle oynadığı gerçeğini değiştirmedi.

Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images

Club America ise bu çeyrek finale çok farklı bir durumda geliyor. Pumas'a yenildikten sonra Santos Laguna ile 1-1 berabere kaldıkları maç da dahil olmak üzere dört maçtır galibiyet alamadılar ve hücumlarında fikir eksikliği göze çarpıyor. Brian Rodríguez zaman zaman kalitesini gösterdi, ancak genel olarak forvet hattı istikrarsız kaldı. Baskı artarken, bu formda Nashville'e gitmek zor bir görev olacak.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Nashville için Surridge, hücumda önemli bir varlık olmaya devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu, Orlando karşısında attığı hat-trick ile golcü kimliğini gösterdi ve son maçında gol atamasa da, her an savunmacıları tedirgin edebilecek bir forvet. 

Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images

Diğer tarafta ise Club America, oyununu yönlendirmek için Raphael Veiga'ya güvenecek. Orta saha ile hücum arasında rahat bir bağlantı kuran oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Kupası'nda oynadığı üç maçta şimdiden iki gol katkısı yaptı ve bu çeyrek finalde de bir adım daha öne çıkmayı hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Nashville SC vs CF America kadroları

Nashville SCHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestCFA
99
B. Schwake
3
M. Woledzi
27
R. Baker-Whiting
4
J. Palacios
31
A. Najar
41
W. Madrigal
7
C. Espinoza
16
M. Corcoran
10
H. Mukhtar
8
P. Yazbek
9
S. Surridge
30
R. Cota
32
M. Vazquez
4
S. Caceres
29
R. Juarez
3
I. Reyes
17
Rodrigo Dourado
28
E. Sanchez
12
I. Violante
23
R. Veiga
10
A. Zendejas
33
P. Salas

-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • B. Callaghan

-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Jardine

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

NSC
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/2
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

CFA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/3
2,5 gol üzeri maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

NSC

Son 2 maçları

CFA

2

Galibiyetler

0

Beraberlikler

0

Galibiyetler

5

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
2/2
Her iki takım da gol attı
2/2

Puan durumu

Bugün Nashville SC - CF America maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

