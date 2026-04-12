Bugünkü Mumbai Indians - Royal Challengers Bangalore maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün oynanacak Mumbai Indians - Royal Challengers Bangalore maçını nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

Maç Önizlemesi

Mumbai Indians (MI) ile Royal Challengers Bengaluru (RCB) arasındaki heyecan dolu rekabet, 12 Nisan 2026'da Wankhede Stadyumu'nu coşturacak. IPL 2026 sezonunun bu 20. maçı, ligin en popüler iki takımını, geleneksel olarak yüksek skorlu bir şölen niteliğindeki karşılaşmada bir araya getiriyor. Her iki takımın da yenilenmiş kadroları ve yeni liderlik dinamikleri ile bu ezeli şampiyonluk yarışmacıları için riskler her zamanki kadar yüksek.

Mumbai Indians, bu iç saha maçına, müthiş vuruş gücünden yararlanmak amacıyla giriyor. Hardik Pandya'nın kaptanlığında MI, Quinton de Kock'un dönüşü ve Shardul Thakur'un takıma katılmasıyla kadrosunu güçlendirerek dengeli bir görünüm kazandı. Rohit Sharma, Hardik Pandya ve Suryakumar Yadav'dan oluşan "Büyük Üçlü", takımın kalbi olmaya devam ederken, Jasprit Bumrah, maçın hızlı temposu tarafından sınanacak olan atış hücumunu yönetmeye devam ediyor.

2026 sezonunda Rajat Patidar'ın liderliğindeki Royal Challengers Bengaluru, yenilenmiş bir kimlikle ancak tanıdık bir vuruş felsefesiyle sahneye çıktı. Efsanevi Virat Kohli, Phil Salt ve geri dönen Devdutt Padikkal gibi patlayıcı transferlerin desteğiyle, takımın en üst sırasındaki dayanak noktası olmaya devam ediyor. RCB'nin genellikle Achilles topuğu olan bowling birimi, artık Josh Hazlewood ve Bhuvneshwar Kumar'dan oluşan deneyimli bir hızlı atıcı kadrosuna sahip ve küçük sahalarda toplam skoru savunmak için gereken kontrolü sağlamayı hedefliyor.

Mumbai Indians - Royal Challengers Bangalore maçının başlama saati

🏟️ Mekan: Wankhede Stadyumu, Mumbai ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

Mumbai Indians ile Royal Challengers Bangalore arasındaki bugünkü maç, 12 Nisan 2026 tarihinde saat 19:30'da (IST) başlayacak.

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £'dan başlar. Sky Sports+ ekstra ücret ödemeden dahildir ve izleyicilere çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de mevcuttur.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan Sports ‘Day Membership’dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekmektedir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir kanaldır ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınlarını bulabilir, hayranların maçları anında takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren ve IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar ise aylık 55,99 $ olan yeni 'Fubo Sports' dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Tüm IPL 2026 maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği bulunmaktadır. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi bir plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Bir seferde 1 ekran

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar) Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Aynı anda 2 ekran

(seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

(seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda) Temel Özellikler: Standart planın tüm özelliklerine ek olarak 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026 dünya çapında yayın

Ülke Ağ/Yayın 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile IPL 2026'yı her yerden izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

NordVPN'i kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz, ancak diğer seçenekler için ayrıntılı VPN kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.