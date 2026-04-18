Bu Cumartesi öğle saatlerinde The Den'de, Şampiyonluk sıralaması açısından büyük önemi olan bu çekişmeli Londra derbisi için biletleri tükenen seyircilerin bir araya gelmesiyle atmosferin elektrikleneceği kesin.

Millwall - Queens Park Rangers maçını İngilizce canlı yayınlarla nereden izleyebileceğinizi ve bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

Millwall - Queens Park Rangers maçının başlama saati

Championship - Championship The Den

Millwall - Queens Park Rangers maçı 18 Nisan'da 07:30 EST ve 12:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Millwall, Championship'te ilk dört sıradaki yerini korumak için mücadele ederken, bu maç kritik bir döneme denk geliyor. Lions, son haftalarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlansa da, kendi sahası her zaman rakipler için zorlu bir mekân olmaya devam ediyor. Sezonun başlarında Loftus Road'da 2-1 galibiyet elde ettikten sonra, Londra'daki rakiplerini bu sezon nadir görülen bir şekilde iki maçta da yenmeyi hedefliyorlar.

Öte yandan Julien Stephan, QPR’yi şu anda 5 maçlık yenilmezlik serisiyle övünen, dirençli bir takıma dönüştürdü. Portsmouth’u 6-1’lik ezici bir skorla mağlup ettikten ve Bristol City karşısında azimli bir mücadeleyle berabere kaldıktan sonra, Hoops rahat bir şekilde orta sıralara yerleşti ve rakiplerin planlarını bozmak için can atıyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İstatistiklere göre, Millwall'ın başarısı 16 maçta kalesini gole kapatan sağlam bir temele dayanıyor, ancak savunma derinliği tam da yanlış zamanda sınanıyor. Billy Mitchell ve Daniel Kelly'nin kas sakatlıkları nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsizken, orta sahada sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Massimo Luongo'nun tecrübesi eksikliği hissediliyor.

QPR'nin hücum seçenekleri de zayıf görünüyor; takım, hamstring sorunları nedeniyle kadroda yer almayan yıldız oyun kurucu Ilias Chair ve tehlikeli Rumarn Burrell'den yoksun olarak deplasmana gidiyor. Karamoko Dembele'nin de uzun süreli sakatlığı nedeniyle, son an fitness testini geçmesi durumunda yaratıcılık yükünün büyük kısmı Nicolas Madsen'in omuzlarına binecek.

Millwall, bu iki takım arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü kazandığı için tarihsel olarak üstünlük sağlıyor, ancak QPR'nin şu anki form durumu, bu maçı lig tablosunun gösterdiği kadar kolay bir maç olmaktan çıkarıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Millwall vs QPR Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

