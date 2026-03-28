Portekiz, efsanevi Estadio Banorte'de oynanacak bir hazırlık maçında, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile güçlerini ölçecek.

İşte Meksika - Portekiz maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler ve bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

VPN ile Meksika - Portekiz maçını nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Meksika - Portekiz maçının başlama saati

Meksika - Portekiz maçı 29 Mart saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Portekiz sahaya çıktığında, dikkatler doğal olarak beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ve 143 golle erkekler futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo'ya yönelir, ancak Al-Nassr'da yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle bu Pazar günü taraftarlar onu sahada göremeyecek.

Tılsımı olmasa da Portekiz, ciddi bir geçmişe sahip. Ronaldo'nun eleme maçlarında attığı beş gol, takımın İrlanda, Macaristan ve Ermenistan'ın önünde F Grubu'nu zirvede bitirmesine yardımcı oldu ve Ronaldo'nun cezalı olduğu Porto'da Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek kadro derinliğini gösterdi - Bruno Fernandes ve João Neves o gece hat-trick yaptı. Dünya sıralamasında altıncı sırada yer alan Roberto Martínez'in takımı, kupanın gerçek adayları olarak görülüyor.

Bu arada Meksika, ABD ve Kanada ile birlikte 2026 Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkeleri arasında yer alarak gündeme oturuyor. 11 Haziran'da Mexico City'deki ikonik Estadio Banorte'de turnuvanın açılış maçını oynama onuruna sahip olacaklar. Bu stadyum, 1970 ve 1986'dan sonra üç Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stadyum olacak. Eleme turlarını atlayan El Tri, Temmuz 2025'te Gold Cup'ı kazandığından beri formunu korumak için hazırlık maçlarına güveniyor.

Javier Aguirre'nin öğrencileri, Kolombiya'ya 4-0 gibi ağır bir yenilgi de dahil olmak üzere altı maçtır galibiyet yüzü görememişti, ancak rüzgar artık tersine döndü. Şubat ayında İzlanda'yı 4-0 mağlup etmeden önce Panama ve Bolivya'yı 1-0 yenerek üst üste üç galibiyet elde ettiler. Avrupa takımlarıyla oynadıkları son beş maçta sadece bir kez yenilen Meksika, Portekiz karşısında bu rekoru uzatmak isteyecektir.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Meksika, bu maça bazı tanıdık isimler olmadan çıkacak. Geçen yılki Gold Cup finalinde orta sahada birlikte oynayan Edson Álvarez, Marcel Ruiz ve 17 yaşındaki Gilberto Mora'nın yanı sıra Hirving Lozano ve Julián Araujo da kadroda yer almıyor.

Portekiz de tam kadro değil: Sakatlanan Ronaldo'nun yanı sıra ilk tercih edilen kaleci Diogo Costa, AC Milan'dan Rafael Leão ve genç yetenek Rodrigo Mora da kadroda yer almıyor; Bernardo Silva, Rúben Dias ve João Palhinha da sağlık sorunları nedeniyle forma giyemeyecek.

Buna rağmen, Selecão müthiş bir formda ve son 20 ayda oynadığı 16 maçta sadece iki kez yenildi; bu seride Haziran 2025'te UEFA Uluslar Ligi kupasını kaldırmaları da yer alıyor. Tarih de onların lehine: Portekiz, önceki beş karşılaşmada Meksika'ya hiç yenilmemişti.

FIFA sıralamasında 16. sırada yer alan El Tri için bu karşılaşmalar zorlu geçmiştir; son dört maçta üç yenilgi almışlardır. Bunların arasında 2017'deki Konfederasyonlar Kupası'nda uzatmalarda 2-1 yenildikleri maç da bulunmaktadır.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

MEX Son 2 maçları POR 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Meksika 0 - 1 Portekiz

Portekiz 2 - 1 Meksika 1 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Puan durumu

Bugün Meksika - Portekiz maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: