Premier Lig - Premier Lig Old Trafford

Manchester United ile Liverpool arasında oynanacak bugünkü maç, 3 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:30'da başlayacak.

Manchester United ile Liverpool arasındaki karşılaşmanın yayınlanacağı TV kanalları ve canlı yayın seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

Ülke / Bölge Yayıncı(lar) ABD Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC İngiltere (Büyük Britanya) Sky Go UK, NOW, Sky Go Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League Avustralya Stan Sport Kanada DAZN Kanada, fuboTV Kanada, Fubo Sports Network Kanada Hindistan Jio, Hotstar Malezya Astro Go, Sooka, Astro Grandstand Fransa Canal+ France, Canal+ Foot, Free, myCANAL Almanya Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event İspanya DAZN İspanya, DAZN1 İspanya, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ Meksika Max Meksika Arjantin ESPN Arjantin, Disney+ Premium Arjantin Şili ESPN Şili, Disney+ Premium Şili Türkiye Idman TV, beIN Sports 3 Türkiye, beIN CONNECT Türkiye, TOD Orta Doğu beIN Sports HD 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia, TOD Güney/Sahra Altı Afrika SuperSport (MaXimo 1, MaXimo 2, Premier League, Premier League ROA), DStv Now / DStv App

Manchester United, Old Trafford'da Liverpool'u ağırlıyor. Bu Premier League karşılaşması, sıralamanın her iki ucunda da büyük önem taşıyor, zira maç öncesinde üçüncü ve dördüncü sırayı ayıran puan farkı sıfır.

United, Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçtikten sonra takımı önemli ölçüde dengeleyen geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde makul bir formda geliyor. Kobbie Mainoo'nun yakın zamanda imzaladığı uzun vadeli sözleşme, takım içindeki artan güven duygusunu vurguluyor ve Chelsea ile Brentford'a karşı arka arkaya alınan Premier Lig galibiyetleri, ev sahibi takıma gerçek bir ivme kazandırdı.

Ancak teknik direktörlük konusunda durum hâlâ belirsizliğini koruyor. Carrick, bu görevi kalıcı olarak üstlenmek için adaylar arasında yer alırken, Bournemouth'tan Andoni Iraola da rakip aday olarak öne çıktı. Bu durum, Carrick'in kazanmaya can atacağı maça ayrı bir heyecan katıyor.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin izlerini hala üzerinde taşıyor: Paris Saint-Germain'e karşı üst üste alınan iki mağlubiyet, Avrupa macerasını sona erdirdi ve Arne Slot'un takımı, ligi ilk dörtte bitirmeye odaklanmak isteyecektir. Takım, dördüncü sırada yer alan United'ın bir puan gerisinde.

Mohamed Salah'ın sakatlığı, deplasman ekibiyle ilgili konuşmaların ana gündem maddesi. Mısırlı forvet, Crystal Palace galibiyetinde sakatlık nedeniyle sahadan topallayarak çıktı ve endişe yarattı, ancak Liverpool, sakatlığın ciddiyetiyle ilgili endişeleri yatıştırmak için bir açıklama yaptı. Onaylanan kadro haberlerinde, Salah'ın adı yoklar listesinde yer alıyor.

Cody Gakpo, Salah'ın yokluğunda sorumluluk üstlenmek zorunda; Hollandalı kanat oyuncusu bu sezon istikrarsız bir performans sergiledi ve Liverpool'un forvet seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle bu maç, onun sezonu belirleyebilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester United, sakatlık nedeniyle Luke Shaw, Matheus Cunha ve Matthijs de Ligt'ten yoksun olacak, Lisandro Martinez ise saha içi davranışlarıyla ilgili olmayan nedenlerden dolayı cezalı. Henüz kesinleşmiş bir ilk 11 açıklanmadı, ancak maçın başlamasına yakın zamanda yeni güncellemeler paylaşılacaktır.

Liverpool, bu maça önemli bir sakatlık listesiyle çıkıyor. Mohamed Salah, Alisson Becker, Sepp van den Berg, Conor Bradley, Wataru Endo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili ve Stefan Bajcetic'in hepsi kadroda yer almayacak. Kulübün cezalı oyuncusu yok ve muhtemel kadro maçın başlamasına yakın bir zamanda kesinleşecek. Yeni gelişmeler olur olmaz sizlerle paylaşılacaktır.

Form

Manchester United, son beş Premier Lig maçından üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birinde yenildi. En son maçında Chelsea'yi deplasmanda 1-0 yenen United, Brentford'u da evinde 2-1 mağlup etti. Tek yenilgisini Leeds'e karşı (2-1) alan United, Bournemouth ile 2-2 berabere kalırken, Aston Villa'yı evinde 3-1 mağlup etti. United, bu beş maçta dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

Liverpool'un iki turnuvaya yayılan son beş maçı ise karışık bir tablo çiziyor. Üç galibiyet ve iki mağlubiyet alan takımın iki yenilgisi de Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı geldi ve iki maçın toplam skoru 4-0 oldu. Ligde ise Crystal Palace'ı 3-1, Everton'ı 2-1 ve Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Toplamda, Liverpool bu beş maçta sekiz gol atarken, dört gol yedi.





Karşılaşma İstatistikleri





İki takım en son Ekim 2025'te karşı karşıya gelmiş ve United, Anfield'da 2-1 galip gelmişti; bu sonuç, konuk takımın bu maça girerken özgüvenini artıracaktır. Son beş karşılaşmada United iki galibiyet, Liverpool bir galibiyet elde ederken, iki maç berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalardan ikisi, Ocak 2025'teki Anfield maçı da dahil olmak üzere 2-2 sona erdi. Liverpool, 2024'te Old Trafford'a yaptığı iki ziyaretinde de 3-0 galip geldi, ancak bunlardan biri sezon öncesi hazırlık maçıydı.

Puan Durumu

Premier Lig tablosunda, bu maç öncesinde Manchester United üçüncü, Liverpool ise dördüncü sırada yer alıyor.

