24 günlük bir aradan sonra Manchester United, Old Trafford'da sahalara geri dönüyor ve Leeds ile oynayacağı maçla Premier Lig mücadelesine yeniden başlıyor.

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Manchester United - Leeds maçının başlama saati

Old Trafford

Manchester United - Leeds maçı 13 Nisan'da 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Manchester United, milli takım arası, Avrupa kupalarında yer almaması ve FA Cup’tan erken elenmesi nedeniyle alışılmadık derecede uzun bir süre futbol oynamadı; bu durum, 20 Mart’ta Bournemouth’ta 2-2 berabere kaldıkları maçtan bu yana resmi bir maç oynamadıkları anlamına geliyor.

United, Premier League'de üçüncü sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Chelsea'ye karşı yedi puanlık bir avantajla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yüksek tutuyor. Michael Carrick'in etkisi açıkça görülüyor - göreve geldiği ilk on maçta yedi galibiyet, iki beraberlik ve sadece bir mağlubiyet aldı - ve 44 yaşındaki teknik adam, bu görevi kalıcı olarak üstlenmek için kendini kanıtlamaya devam ediyor.

Getty Images

Leeds ise United'ı zorlayabileceğini gösterdi; bu sezonun başlarında 1-1 berabere kaldıkları maç da dahil olmak üzere son üç karşılaşmanın ikisinde yenilgiyi önledi. Daniel Farke'nin takımı, 31 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle ligde 15. sırada, küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor. West Ham'ı penaltılarda yenerek FA Cup yarı finaline yükselen takım, ligde kalma mücadelesini kupa mücadelesiyle birleştiriyor ve bu ayın sonunda Wembley'de Chelsea ile karşılaşacak.

Ancak ligde Leeds, galibiyet bulmakta zorlanıyor - Şubat başında Nottingham Forest'a karşı kazandıkları maçtan bu yana galibiyet alamadılar - ve deplasman performansları da durumu açıkça ortaya koyuyor: 15 deplasman maçında sadece bir galibiyet, yedi mağlubiyet ve 28 gol yediler.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

United, sırt problemi nedeniyle sahalardan uzak kalan Matthijs de Ligt, hamstring sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Patrick Dorgu ve cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Harry Maguire'ın yokluğunu telafi etmek zorunda kalacak, ancak Lisandro Martinez baldır sakatlığından kurtulduktan sonra kadroya geri döndü.

Leeds'in de kendi endişeleri var; Anton Stach ve Joe Rodon ayak bileği sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak, Daniel James ise kasık sorunu nedeniyle forma giyemeyecek. Noah Okafor, Jaka Bijol ve Gabriel Gudmundsson'un durumlarının netleşmesi için son bir sağlık kontrolü gerekiyor; bu nedenle bu oyuncuların kadroda yer alıp almayacağı maçın son saatlerinde belli olacak.

Getty Images

Geçmişte Red Devils'ın üstünlüğü göze çarpıyor: Ligde 18 maçtır Leeds'e karşı evlerinde yenilmediler ve son 20 karşılaşmada sadece bir mağlubiyet alırken, 12'sini kazandılar.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: