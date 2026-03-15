team-logoM. United
Old Trafford
team-logoAston Villa
Bugünkü Manchester United - Aston Villa Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Manchester United ile Aston Villa arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United ve Aston Villa'nın Old Trafford'da karşı karşıya geleceği maç, potansiyel olarak çok önemli bir karşılaşma olacak.

İşte Manchester United - Aston Villa maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Manchester United - Aston Villa maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Man United - Villa maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Manchester United - Aston Villa maçının başlama saati

Manchester United - Aston Villa maçı 15 Mart 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 14:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Man United'ın Michael Carrick yönetimindeki ilk yenilgisi, bir haftadan biraz fazla bir süre önce, 10 kişiyle oynayan Newcastle deplasmanında geldi. Ancak, 2026'daki formları o kadar iyi ki, Kırmızı Şeytanlar hala Chelsea ve Liverpool'a karşı 3 puanlık bir avantaj sahibidir. Carrick, iki dönemdeki ilk beş Premier Lig maçını kazandı - lig tarihinde sadece üç teknik direktör ilk altı iç saha maçını kazanmıştır.

Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images

Aston Villa, hafta ortasında Avrupa'da galip gelen tek İngiliz takımı oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lille'i 1-0 mağlup etti. Bu galibiyet, aynı zamanda Unai Emery'nin Villa'nın teknik direktörlüğünde elde ettiği 100. zaferdi. İspanyol teknik adam, takımının son 11 Premier Lig maçından sadece üçünü kazanabildiği son dönemdeki form düşüşünü tersine çevirmek isteyecektir. Bu dönemde daha az puan toplayan sadece dört takım vardır. Villa, son yedi deplasman maçından sadece birini kaybetti, ancak bu, ligin son sırasındaki Wolves'a karşı oynadıkları en son deplasman maçıydı. 

Wolverhampton Wanderers v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Matthijs de Ligt, uzun süredir devam eden sırt sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Patrick Dorgu ve Mason Mount da son zamanlarda kadroda yer almadı.

Villa'da Matty Cash sakat, Jadon Sancho ise forma giyemeyecek.

Bu sezon Premier Lig'deki ilk altı maçının üçünü kaybeden (2G 1B) Manchester United, son 23 maçında sadece üç mağlubiyet aldı (13G 7B).

Villa, son üç EPL maçında sadece bir puan toplayabildi, ancak Aralık ayında Morgan Rogers'ın iki golüyle rövanş maçını kazanmıştı.

Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

M. UnitedHome team crest

Home team crestAVL
31
S. Lammens
2
D. Dalot
15
L. Yoro
23
L. Shaw
5
H. Maguire
37
K. Mainoo
18
Casemiro
10
M. Cunha
19
B. Mbeumo
8
B. Fernandes
30
B. Sesko
23
E. Martinez
12
L. Digne
2
M. Cash
4
E. Konsa
14
P. Torres
7
J. McGinn
27
M. Rogers
21
D. Luiz
10
E. Buendia
24
A. Onana
11
O. Watkins

  • M. Carrick

  • U. Emery

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

MUN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/4
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

AVL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/10
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

MUN

Son 5 maçları

AVL

3

Galibiyetler

1

Beraberlik

1

Galibiyet

8

Gol sayısı

5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan durumu

Bugün Manchester United - Aston Villa maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

