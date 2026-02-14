Manchester City, turnuvada ilerlemek ve bu sezon tarihi bir dörtlü kupayı kazanma hedefini sürdürmek amacıyla Salford City karşısında olası bir sürpriz yenilgiyi kesinlikle önlemeye kararlı.

GOAL, bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor. Manchester City - Salford City maçının İngilizce canlı yayınlarını burada bulabilirsiniz.

Manchester City - Salford City maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup Etihad Stadium

Manchester City ve Salford City maçı 14 Şubat 2026 tarihinde 15:00 GMT ve 10:00 EST'de başlayacak.

Maç Önizlemesi

Manchester City, son iki Premier League maçını kazanarak güçlü bir formda ve tüm turnuvalarda son altı maçında yenilgi yüzü görmedi (dört galibiyet, iki beraberlik).

Salford City'yi yenmesi halinde Manchester City, beşinci tura yükselmeyi garantileyecek ve Premier League şampiyonluğu için yarışmaya devam ederken, Carabao Kupası finaline kalmış, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemiş ve FA Kupası'nda en az yarı finale çıkmayı hedefleyen takım olarak potansiyel dörtlü kupayı kazanma yolundaki güçlü hamlesini sürdürecek. Getty Images

Bu arada, Salford City, League Two'da genel olarak sağlam bir formda olsa da, son üç lig maçında sadece Tranmere'de bir galibiyet alarak son zamanlarda hafif bir düşüş yaşadı.

Manchester City'yi yenmek, Salford City için turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olacak ve League Two ekibini ilk kez beşinci tura taşıyacak. Bu, sağlam bir sezon geçiren takımın moralini büyük ölçüde artıracak ve profilini yükseltebilecek tarihi bir an olacak.

Sakatlıklar, önemli istatistikler

Manchester City, Josko Gvardiol ve John Stones (oynaması şüpheli), Mateo Kovacic, Jeremy Doku ve Savinho gibi birçok önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybederken, Erling Haaland da ufak bir sakatlık sorunu yaşıyor ve oynaması şüpheli.

Öte yandan Salford City de Jay Bird, Kadeem Harris, Tom Edwards, Adebola Oluwo ve Michael Rose gibi birçok oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybederken, Haji Mnoga ve Brandon Cooper'ın da oynayıp oynamayacağı belirsiz.

Manchester City ve Salford City arasındaki başa baş rekabet, şu ana kadar tek bir resmi karşılaşmadan ibaret ve Citizens, geçen sezon oynanan FA Cup üçüncü tur maçını kazanmıştı.

Bu, iki kulüp arasındaki tarihteki yalnızca ikinci karşılaşma olacak; bu durum, bu derbide Manchester City'nin üstünlüğünü ortaya koyarken, Salford ise Etihad Stadyumu'nda tarihi bir sürpriz yapmayı hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

MCI Son maç SAL 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler M.City 8 - 0 Salford City 8 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 0/1

