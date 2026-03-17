Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoM.City
Etihad Stadium
team-logoReal Madrid
Çeviri:

Manchester City ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Manchester City, bu son 16 turu karşılaşmasında 15 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid karşısında ilk maçta aldığı büyük mağlubiyeti telafi etmek istiyorsa, önünde aşılması zor bir engel var. 

İşte Manchester City - Real Madrid maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDParamount+
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Manchester City - Real Madrid maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın

Manchester City - Real Madrid maçının başlama saati

crest
Man City - Real Madrid maçı 17 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid'e karşı 3 gol farkı kapatarak turu geçmek zorunda.

City, hafta sonu West Ham karşısında yine puan kaybettiği için Premier Lig'de Arsenal'in dokuz puan gerisinde kaldı. 

Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

Pep Guardiola'nın takımı bu sezon dört iç saha UCL maçından en az üçünü kazandı, ancak bunlardan sadece biri, uzatmaya gitmek için ihtiyaç duydukları üç gol farkla kazanılan maçtı.

Madrid, Cumartesi günü La Liga'da Elche'yi 4-1 yenerek lig lideri Barcelona üzerindeki baskıyı sürdürdü ve bu deplasman öncesinde ivmesini korudu. Takım, ilk maçı en az üç gol farkla kazandığı önceki 35 büyük Avrupa maçının hepsinde bir üst tura yükseldi.

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Joško Gvardiol, Rico Lewis'in durumu konusunda endişeleri devam eden Manchester City'de yine forma giyemeyecek. Madrid'de ise Jude Bellingham ve Rodrygo dahil olmak üzere birçok oyuncu eksik, ancak Kylian Mbappé bu maçta sahalara dönebilir.

Kylian MbappeGetty Images

Takım haberleri ve kadrolar

M.City vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

M.CityHome team crest

4-1-4-1

Diziliş

4-4-2

Home team crestRMA
25
G. Donnarumma
27
M. Nunes
15
M. Guehi
3
R. Dias
21
R. Ait Nouri
20
B. Silva
42
A. Semenyo
10
R. Cherki
33
N. O'Reilly
16
Rodri
9
E. Haaland
1
T. Courtois
24
D. Huijsen
20
F. Garcia
22
A. Ruediger
12
T. Alexander-Arnold
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
8
F. Valverde
6
E. Camavinga
7
Vinicius Junior
21
B. Diaz

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Guardiola

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

MCI
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

RMA
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

MCI

Son 5 maçları

RMA

1

Galibiyet

0

Beraberlikler

4

Galibiyetler

5

Gol sayısı

10
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

Bugün Manchester City - Real Madrid maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

0