Futbol dünyasının tüm gözleri, son zamanların en çekişmeli şampiyonluk yarışlarından birine damga vuran Manchester City ile Arsenal arasındaki devasa karşılaşmanın oynanacağı Etihad Stadyumu'na çevrilmiş durumda.

İşte Manchester City - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Manchester City - Arsenal maçının başlama saati

Premier Lig - Premier Lig Etihad Stadium

Manchester City - Arsenal maçı 19 Nisan'da 11:30 EST ve 16:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Bu sıradan bir maç değil; son birkaç sezondur Premier Lig’in en baskın iki gücünün karşı karşıya gelmesi. Arsenal, ligin zirvesinde yer alırken Etihad’a geliyor, ancak Manchester City’nin nisan ayının en büyük uzmanı olduğunu çok iyi biliyorlar. Pep Guardiola’nın takımı, bahar aylarını acımasız bir galibiyet makinesine dönüştürme alışkanlığına sahip; son altı yılda bu ayda %87,5 gibi şaşırtıcı bir galibiyet oranına sahip.

Getty Images

Arsenal, sezonun başlarında 1-1'lik bir beraberlikle başını dik tutmuş olsa da, Etihad'da şampiyonluk yarışı baskısı bambaşka bir durum. Mikel Arteta, Gunners'ı dirençli bir savunma birimine dönüştürdü - istatistiksel olarak bu sezon ligin en iyisi - ancak dokuz maçtır yenilmeyen ve kupa gözüktüğünde bir vites daha yükselen City'ye karşı koymak için bu disiplinin her parçasına ihtiyaçları olacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Rakamlar, taraftarların taktiksel bir satranç maçı izleyeceğini gösteriyor, zira bu iki takım son beş karşılaşmalarının üçünde puanları paylaştı. City, Etihad'da maç başına ortalama 2,4 gol atarak özellikle evinde çok etkili oldu, ancak bu sezon maçlarının neredeyse yarısında kalesini gole kapatan Arsenal savunmasıyla karşı karşıya gelecek.

Getty Images

Sakatlık cephesinde, hafta ortasında yaşanan endişeye rağmen Noni Madueke'nin forma giyebileceği beklentisiyle Arsenal büyük bir moral kazandı; ancak kaptan Martin Odegaard ve Bukayo Saka'nın bu hayati karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği konusunda ciddi şüpheler var.

City'nin de kendi endişeleri var; Ruben Dias ve Nico O'Reilly'nin durumu takip edilirken, Guardiola, Chelsea'yi 3-0 mağlup ettikleri son maçın fiziksel yükünden endişe duyuyor.

Her iki takımın da yaratıcı oyuncularından yoksun kalma ihtimali varken, en ufak bir hatanın Premier League şampiyonluğunun kaderini belirleyebileceği bu maçta, kadro derinliği sonuna kadar test edilecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan durumu

