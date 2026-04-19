Futbol dünyasının tüm gözleri, son zamanların en çekişmeli şampiyonluk yarışlarından birine damga vuran Manchester City ile Arsenal arasındaki devasa karşılaşmanın oynanacağı Etihad Stadyumu'na çevrilmiş durumda.
İşte Manchester City - Arsenal maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Peacock
|İngiltere
|Sky Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Manchester City - Arsenal maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Manchester City - Arsenal maçının başlama saati
Manchester City - Arsenal maçı 19 Nisan'da 11:30 EST ve 16:30 GMT'de başlıyor.
Maç önizlemesi
Bu sıradan bir maç değil; son birkaç sezondur Premier Lig’in en baskın iki gücünün karşı karşıya gelmesi. Arsenal, ligin zirvesinde yer alırken Etihad’a geliyor, ancak Manchester City’nin nisan ayının en büyük uzmanı olduğunu çok iyi biliyorlar. Pep Guardiola’nın takımı, bahar aylarını acımasız bir galibiyet makinesine dönüştürme alışkanlığına sahip; son altı yılda bu ayda %87,5 gibi şaşırtıcı bir galibiyet oranına sahip.
Arsenal, sezonun başlarında 1-1'lik bir beraberlikle başını dik tutmuş olsa da, Etihad'da şampiyonluk yarışı baskısı bambaşka bir durum. Mikel Arteta, Gunners'ı dirençli bir savunma birimine dönüştürdü - istatistiksel olarak bu sezon ligin en iyisi - ancak dokuz maçtır yenilmeyen ve kupa gözüktüğünde bir vites daha yükselen City'ye karşı koymak için bu disiplinin her parçasına ihtiyaçları olacak.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Rakamlar, taraftarların taktiksel bir satranç maçı izleyeceğini gösteriyor, zira bu iki takım son beş karşılaşmalarının üçünde puanları paylaştı. City, Etihad'da maç başına ortalama 2,4 gol atarak özellikle evinde çok etkili oldu, ancak bu sezon maçlarının neredeyse yarısında kalesini gole kapatan Arsenal savunmasıyla karşı karşıya gelecek.
Sakatlık cephesinde, hafta ortasında yaşanan endişeye rağmen Noni Madueke'nin forma giyebileceği beklentisiyle Arsenal büyük bir moral kazandı; ancak kaptan Martin Odegaard ve Bukayo Saka'nın bu hayati karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği konusunda ciddi şüpheler var.
City'nin de kendi endişeleri var; Ruben Dias ve Nico O'Reilly'nin durumu takip edilirken, Guardiola, Chelsea'yi 3-0 mağlup ettikleri son maçın fiziksel yükünden endişe duyuyor.
Her iki takımın da yaratıcı oyuncularından yoksun kalma ihtimali varken, en ufak bir hatanın Premier League şampiyonluğunun kaderini belirleyebileceği bu maçta, kadro derinliği sonuna kadar test edilecek.
Bugün Manchester City - Arsenal maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.