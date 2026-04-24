Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bugünkü Mainz 05 - Bayern Münih Bundesliga maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Mainz 05 - Bayern Münih
Mainz 05
Bayern Münih
Bundesliga

Mainz 05 ile Bayern Münih arasındaki Bundesliga maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Mainz, üst üste ikinci kez ligin üst sıralarında yer almayı hedeflerken, yeni Bundesliga şampiyonu Bayern Münih’in olası bir “şampiyonluk sarhoşluğundan” yararlanmaya çalışacak.

Mainz 05 - Bayern Münih maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden izleyebileceğinizi ve bugünkü maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi burada bulabilirsiniz.

ABDFubo
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
MalezyabeIN Sports Malezya
Orta DoğuMBC Shahid

VPN ile Mainz 05 - Bayern Münih maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Mainz 05 - Bayern Münih maçının başlama saati

Mainz 05 - Bayern Münih maçı 25 Nisan 2026 tarihinde 09:30 EST ve 14:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

UEFA Konferans Ligi'ndeki serüveni çeyrek finalde sona eren Mainz, artık Bundesliga'ya odaklanabilir. Takım, son sekiz lig maçında sadece bir yenilgi aldı (3 galibiyet, 4 beraberlik). Ancak iç saha performansında hâlâ iyileştirme yapılması gerekiyor; zira bu sezon iç sahada topladıkları 17 puan, ligin son iki sırasındaki takımlardan daha iyi bir sonuç değil.

FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images

DFB-Pokal yarı finalinde Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek, Bayern Münih hala üçlü kupayı kazanma hayallerini sürdürüyor. Yeni Almanya şampiyonu olan takım, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de yer alıyor ve burada son şampiyon PSG ile karşılaşacak. Vincent Kompany'nin takımı kalan dört lig maçını kazanırsa, bir Bundesliga sezonunda toplanan en fazla puan rekorunu (91) egale edecek. 

Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images

Önemli bilgiler

Mainz, Bayern'e karşı son beş Bundesliga iç saha maçından dördünü kazandı; bu, 2020/21 sezonunun başlangıcından bu yana herhangi bir takımın Bayern'e karşı elde ettiği en iyi sonuç.

Bayern, bu sezon oynadığı 30 Bundesliga maçının 23'ünde her iki yarıda da gol attı.

Jae-Sung Lee Mainz'da forma giyemeyecek, Bayern ise forvet ikilisi Lennart Karl ve Serge Gnabry'den yoksun olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Mainz 05 vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

Mainz 05Home team crest

3-1-4-2

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestFCB
33
D. Batz
4
S. Posch
21
D. da Costa
31
D. Kohr
6
K. Sano
8
P. Nebel
19
A. Caci
2
P. Mwene
10
N. Amiri
20
P. Tietz
23
S. Becker
40
J. Urbig
44
J. Stanisic
19
A. Davies
3
M. Kim
21
H. Ito
10
J. Musiala
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
22
R. Guerreiro
14
L. Diaz
11
N. Jackson

4-2-3-1

FCBAway team crest

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • U. Fischer

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Kompany

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

M05
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

FCB
-Form

Gol atıldı (Verildi)
17/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

M05

Son 5 maçları

FCB

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

5

Gol sayısı

18
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

Bugün Mainz 05 - Bayern Münih maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!