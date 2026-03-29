Bugünkü Lucknow Super Giants - Delhi Capitals maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

GOAL, bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Lucknow Super Giants ile Delhi Capitals arasındaki maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Maç Önizlemesi

Bu karşılaşma her iki takım için de sadece sezonun açılış maçı değil, önemli bir oyuncu değişiminin yaşandığı taktiksel bir satranç maçı niteliğinde. Sezon arası dönemde yapılan büyük bir hamle ile Rishabh Pant, Delhi’den ayrılıp LSG’nin kaptanlığını üstlenirken, KL Rahul ise artık Delhi Capitals’ın vuruş sırasının en başında yer alıyor. Her iki takım da 2025 sezonundaki orta sıralarda kalma damgasını silip, turnuvanın 19. sezonunda erken bir hakimiyet kurmak için can atıyor.

Lucknow, geçen yıl hayal kırıklığı yaratan yedinci sırada bitirdiği sezonun ardından, bu kampanyaya kendini kanıtlamak için giriyor. Baş antrenör Justin Langer'in rehberliğinde, Super Giants daha dengeli bir kadro oluşturmak için kadrosunu yeniden düzenledi. Mayank Yadav'ın ham ve hızlı atışlarının yanı sıra, saldırıyı yönetecek deneyimli hızlı atıcı Mohammed Shami'nin takıma katılması, LSG'ye kağıt üzerinde en korkutucu bowling birimlerinden birini kazandırdı. Patlayıcı Mitchell Marsh ve Nicholas Pooran'ın yer aldığı üst sıralarda, ev sahibi takım Lucknow'daki tipik olarak tutucu zemini kullanarak rakibi boğmaya ve etkileyici toplam skorlar elde etmeye çalışacak.

Delhi Capitals ise, playoff'ları kıl payı kaçırarak beşinci sırada tamamladıkları zorlu 2025 sezonunun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyor. Artık taktiksel bir oyuncu olan Axar Patel'in liderliğindeki Delhi'nin stratejisi, alt kıta koşullarına mükemmel şekilde uyan, spin ağırlıklı bir plana odaklanmış görünüyor. Kuldeep Yadav ve Axar ikilisi, takımın en büyük varlığı olmaya devam ederken, Nitish Rana'nın takıma katılması, tutarlılık konusunda sık sık zorlanan orta sıraya çok ihtiyaç duyulan istikrarı getiriyor. Mitchell Starc'ın hızlı atıcılar grubuna liderlik ettiği DC, LSG'nin güçlü vuruşçularına kendi sahalarında meydan okumak için gereken çeşitliliğe sahip.

Lucknow Super Giants - Delhi Capitals maçının başlama saati

🏟️ Mekan: Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Kriket Stadyumu, Lucknow ⏰ Başlangıç Saati: 19:30 IST

🇬🇧 İngiltere'de IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Mevcut bir Sky müşterisiyseniz, Sky Sports'u istediğiniz zaman çevrimiçi olarak veya My Sky uygulaması aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Paket, Sky Stream ile aylık 22 £'dan başlar. Sky Sports+, ekstra ücret ödemeden pakete dahildir ve izleyicilere çeşitli spor dallarından çok daha fazla canlı etkinliği izleme fırsatı sunar. Sky Sports uygulaması, abonelerin hareket halindeyken canlı spor yayınlarını indirip izlemelerine olanak tanır ve iPhone, iPad ve Android'de kullanılabilir.

Sky müşterisi olmayanlar da NOW TV ile maçları izleyebilir. Sporseverler için çeşitli abonelik seçenekleri mevcuttur; bunlardan biri, 14,99 £ karşılığında 24 saat boyunca 12 Sky Sports kanalının tümüne erişim sağlayan Sports ‘Day Membership’dir. NOW'un "Fully Flexible" spor üyeliği de yine sınırsız Sky Sports erişimi sağlar, ancak bu erişim 30 gün boyunca geçerlidir. Bu üyelik aylık 34,99 £'dur ve aylık dönem bitmeden iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

Ayrıca, %20 daha az ücret ödeyerek aylık sadece 27,99 £ ödeyeceğiniz bir "12 Aylık Tasarruf" paketi de bulunmaktadır. Ancak, en az 12 aylık bir süre için kayıt olmanız gerekmektedir. En az 12aylık sürenin ardından, iptal edilmedikçe aylık 34,99 £ karşılığında otomatikolarak yenilenir.

🇺🇸 ABD ve Kanada'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Willow TV, kriket yayınlarına özel bir kanaldır ve ABD'de IPL'nin tek yayıncısıdır. Burada canlı ve kaydedilmiş maç yayınlarını bulabilir, hayranların maçları anında takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca platform, ayrıntılı maç analizleri, yorumlar ve özetler sunarak izleme deneyimini zenginleştirir.

FuboTV, Willow TV'yi de içeren ve IPL'ye ve tüm spor dünyasına erişim sunan üstün kaliteli bir yayın hizmetidir. Fubo, ilk ay 45,99 $, sonraki aylar ise aylık 55,99 $ olan yeni 'Fubo Sports' dahil olmak üzere çeşitli abonelik planları sunar. ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel ve ABC, CBS ve Fox gibi yerel kanalları içeren 28'den fazla kanalla, bu hizmet sadeleştirilmiş ve spor odaklıdır. Diğer Fubo planları aylık 84,99 $'dan başlar ve tüm planlarda yeni aboneler için 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunulur. Bu yayın hizmeti, güreş ve genel spor hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır.

🇦🇺 Avustralya'da IPL 2026'yı nasıl izleyebilirsiniz

Tüm IPL 2026 maçlarını televizyonda Fox Cricket kanallarından izleyebileceksiniz. Fox kanalınız yoksa ve abone olmak istemiyorsanız, spor yayınları uzmanı Kayo Sports da bu yılki turnuvayı yayınlayacak. İki farklı abonelik planı seçeneği bulunmaktadır. İşte tüm detaylara daha yakından bir bakış:

Kayo Standard

Bu, bireysel izleyiciler için tasarlanmış giriş seviyesi bir plandır.

Fiyat: Aylık 29,99

Eşzamanlı Yayınlar: Bir seferde 1 ekran

Video Kalitesi: Yüksek Çözünürlük (1080p'ye kadar)

Önemli Özellikler: 50'den fazla spor dalına tam erişim, SplitView (tek ekranda birden fazla maç izleme), Bağlayıcı sözleşme yok.

Kayo Premium

Bu, en üst düzey plan olup, ailelere ve en iyi görsel deneyimi isteyenlere yöneliktir.

Fiyat: Aylık 45,99

Eşzamanlı Akış: Aynı anda 2 ekran

Video Kalitesi: 4K Ultra HD (seçili içeriklerde ve uyumlu cihazlarda)

Temel Özellikler: Standart planın tüm özelliklerine ek olarak 4K akış ve ekstra bir eşzamanlı akış.

🌏 IPL 2026 dünya çapında yayın

Ülke Ağ/Yayın 🇿🇦 Güney Afrika SuperSport 🇦🇺 Avustralya Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Karayipler ve Latin Amerika Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Fransa YuppTV 🇮🇳 Hindistan JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Orta Doğu Noon

🛜 VPN ile her yerden IPL 2026'yı izleyin

Bölgenizde IPL maçlarını canlı izleyemiyorsanız veya seyahatteyseniz, bir VPN kullanarak bulunduğunuz yerden maçları izleyebilirsiniz. VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve en sevdiğiniz yayın hizmetlerine her yerden erişmek için güvenli bir bağlantı oluşturur.

