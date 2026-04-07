Major League Soccer Batı Konferansı lideri Los Angeles FC, bu hafta çeyrek final serisinin ilk ayağı için son CONCACAF Şampiyonlar Kupası şampiyonu Cruz Azul'u Kaliforniya'da ağırlayacak.

İşte Los Angeles FC - Cruz Azul maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Los Angeles FC - Cruz Azul maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BMO Stadium

Los Angeles FC - Cruz Azul maçı 8 Nisan saat 22:00 EST ve 03:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

LAFC, son 16 turunda LD Alajuelense'yi geçmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı ve ikinci maçta David Martínez'in uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bu galibiyetle kulüp tarihindeki dördüncü kez Şampiyonlar Kupası'nda son sekize kaldı.

Cruz Azul ise bambaşka bir geçmişe sahip. Yedi şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Cruz Azul, bu aşamaya Monterrey'i eleyerek geldi. La Máquina, on yılı aşkın süredir hiçbir takımın başaramadığı üst üste iki şampiyonluk peşinde ve bu eşleşme muhtemelen şimdiye kadarki en zorlu sınavı olacak.

Karşılaşma istatistikleri

Bu maç, iki kulüp arasındaki ikinci karşılaşma olacak. İlki 2020'de oynanmış ve LAFC galip gelmişti. Altı yıl sonra her iki takım da bölgenin en güçlü takımları arasında yer alıyor ve bu maçı kazanan takım, 2026'da kupayı kaldıracak favoriler arasında gösterilecek.

Sakatlık haberleri

LAFC, seçeneklerini sınırlayan sakatlıklarla hala uğraşıyor. Defans oyuncuları Igor Jesus ve Aaron Long forma giyemeyecek, Kanadalı orta saha oyuncusu Stephen Eustáquio da eski kulübü karşısında forma giyemeyecek.

Cruz Azul'un sakatlar listesi daha kısa olsa da, kanat bek Rodolfo Rotondi ve stoper Jesús Orozco bu maçta forma giyemeyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

LAF Son maç CRU 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler Los Angeles FC 2 - 1 Cruz Azul 2 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Puan durumu

