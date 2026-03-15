Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını geride bırakmak amacıyla bu hafta sonu Anfield'a geri dönüyor; Premier Lig'in son şampiyonu, küme düşmemek için mücadele eden Tottenham'ı ağırlayacak.

Liverpool - Tottenham maçının başlama saati

Liverpool - Tottenham maçı 15 Mart'ta 11:30 EST ve 16:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Çok da uzun zaman önce değildi; tam olarak 27 Nisan 2025’te, Liverpool taraftarları tarihi bir Anfield öğleden sonrasının coşkusunu yaşıyordu. Tottenham'a karşı atılan beş gol, 20. İngiltere şampiyonluğunu garantilemişti, ancak bugüne geldiğimizde havada kutlama havası pek yok. Arne Slot'un adamları, ligde üst üste üç galibiyetle yeniden ritimlerini bulmuş gibi görünüyordu, ancak Molineux'da Wolves'un Andre'nin defleksiyonlu golü, tam bir darbe oldu. Buna Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyet de eklenince, Slot'un geleceği hakkında fısıltılar yeniden baş göstermeye başladı. Burada alınacak bir mağlubiyet, Liverpool'un bu sezon ligdeki 10. mağlubiyetini anlamına gelecek ve bu, 2015-16 sezonundan beri girmedikleri bir bölge.

Ancak, gemiyi dengeleyecek bir maç varsa, o da evinde oynanacak Tottenham maçı olabilir. Spurs serbest düşüşte. Igor Tudor yangın söndürücü olacaktı, ancak hortum kurudu. Tüm turnuvalarda üst üste altı mağlubiyet, hafta ortası Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid'e karşı 5-2'lik çöküş ve ilk dört maçını kaybeden ilk Spurs teknik direktörü olma gibi istenmeyen bir rekor. Lilywhites, küme düşme hattının hemen üzerinde seyrediyor, taraftarları huzursuz, özgüvenleri paramparça.

Peki bu, Pazar günü için ne anlama geliyor? Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını canlı tutmak için çaresiz olan Liverpool, bu maçı kazanması gereken bir maç olarak görecek. Tottenham ise hayatta kalmak için çabalıyor, ancak her hafta onları bataklığın daha da derinliklerine sürüklüyor gibi görünüyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Liverpool’un hafta ortasında Türkiye’ye yaptığı seyahatte, kas sorunu nedeniyle kadroda yer almayan birinci kaleci Alisson Becker, Tottenham maçına yetişebilir. Öte yandan Federico Chiesa da hastalığının ardından kadroya geri dönecek gibi görünüyor. Buna rağmen, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo ve Alexander Isak’ın sakatlıklarla boğuşması nedeniyle Kırmızılar’ın tedavi odası hâlâ kalabalık.

Tottenham'ın durumu ise daha da kaotik. Micky van de Ven, Crystal Palace maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı, Cristian Romero ve Joao Palhinha ise hafta ortasında yaşanan şiddetli kafa çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yves Bissouma kadroda yer almayacak, Destiny Udogie hazır değil ve Conor Gallagher'ın durumu belirsizliğini koruyor. Buna uzun süreli sakatlık listesindeki isimleri de ekleyin: Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, James Maddison ve Wilson Odobert.

Spurs, Anfield'da sahaya çıktığında 13 oyuncudan yoksun olabilir.

