Liverpool, Anfield'a büyük bir görevle geri dönüyor; son şampiyon Paris Saint-Germain'e karşı ilk maçta aldığı yenilgiyi telafi etmesi gereken takım, heyecan dolu bir Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor.

İşte Liverpool - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

Liverpool - Paris Saint-Germain maçının başlama saati

Liverpool - Paris Saint-Germain maçı 14 Nisan'da 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Arne Slot’un Mohamed Salah’ı yedek kulübesinde bırakarak daha defansif bir 3-5-2 dizilişini tercih etmesine rağmen, ilk maç Liverpool’un istediği gibi geçmedi. Liverpool formasıyla son Avrupa deplasmanı olabilecek bu maçta Salah, Desire Douée ve Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle Paris Saint-Germain'in 2-0 galip gelmesini izledi. Liverpool'un hücumdaki zorlukları göz önüne alındığında skor daha da ağır olabilirdi, ancak bu fark Anfield'da gerçekçi bir şekilde telafi edilebilir.

Bu ünlü stadyum daha önce de geri dönüşlere sahne oldu, en önemlisi yedi yıl önce Barcelona'ya karşı 4-0'lık geri dönüşüydü. Liverpool ise hafta sonu Fulham'ı 2-0 yenerek yenilenmiş bir özgüvenle geliyor. Son beş iç saha maçının dördünü kazandılar ve bu seride 15 gol attılar, bu da bir başka dramatik gece yaşama umutlarını güçlendiriyor.

PSG ise bu maça tam olarak odaklanabilmek için Lens ile oynayacağı lig maçının ertelenmesini sağladı; bu karar, Luis Enrique'nin takımını dinç tutuyor. Takım, aralarında dört deplasman galibiyeti ve üçü kalesini gole kapatarak oynadığı maçlar da dahil olmak üzere beş maç üst üste kazandı ve yıl başından bu yana oynadığı her deplasman maçında gol attı. Enrique, geçen sezon Anfield'da 1-0'lık galibiyeti de planlamış ve ardından penaltılarda tur atlamıştı; bu seferki maçta dar bir mağlubiyet bile, Real Madrid veya Bayern Münih ile oynanacak yarı finale yükselmek için yeterli olacaktır.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Reds'in hafta sonu Fulham'a karşı aldığı galibiyetin bir bedeli oldu: Curtis Jones, kasık problemi nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Jones, Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni ve Conor Bradley'in de bulunduğu sakatlar listesine katıldı.

Buna karşılık PSG, ilk maçtan yeni bir sorun yaşamadan çıktı; ancak Fabian Ruiz diz sakatlığı nedeniyle hala forma giyemiyor.

Tarih, bu maça ilginç bir boyut katıyor: Bu sezonun çeyrek finalleri öncesinde, ilk maçta iki veya daha fazla gol üstünlüğü elde etmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nden elenen 17 takım var ve PSG, bu kaderi herkesten daha fazla, üç kez yaşadı.

