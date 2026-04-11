Liverpool, Anfield'da Fulham ile oynayacağı Premier Lig maçına, üst üste üç mağlubiyet serisini durdurmak amacıyla çıkıyor. Arne Slot, durumu düzeltme baskısı altında ve bu maç, takımının bir yanıt vermesi için önemli bir fırsat gibi görünüyor.

İşte Liverpool - Fulham maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

VPN ile Liverpool - Fulham maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Liverpool - Fulham maçının başlama saati

Liverpool - Fulham maçı 11 Nisan'da 12:30 EST ve 17:30 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Liverpool son zamanlarda gerçekten iyi bir dönemden geçmiyor. Mart ayının başından bu yana, tüm turnuvalarda oynadıkları sekiz maçta sadece iki galibiyet alırken, bir beraberlik ve beş mağlubiyet yaşadı. Son üç maçının hepsi toplamda 8-1'lik skorla mağlubiyetle sonuçlandı. En kötü an, Manchester City'nin onları 4-0 mağlup ettiği FA Cup çeyrek finalinde yaşandı ve hafta ortasında PSG'ye karşı 2-0 yenildikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçıyla durum düzelmedi. Bu maç, Arne Slot yönetiminde en düşük beklenen gol sayısını ortaya çıkardı. Ligde ise, milli maç arası öncesinde Brighton'a 2-1 yenildiler ve rakamlar pek de iyi görünmüyor - Eylül sonundan bu yana Liverpool, kazandıklarından (dokuz) daha fazla lig maçı (10) kaybetti ve bu süre zarfında 11 takım daha fazla puan topladı.

Getty Images

Tek teselli, beşinci sırada bitirmeleri halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını yine de elde edecek olmaları ve Liverpool'un şu anda 7 maç kala bu sırayı elinde tutması. Dördüncü sıradaki Aston Villa'nın 5 puan gerisinde ve sekizinci sıradaki Everton'un sadece 3 puan önünde yer alıyorlar, yani fark çok az.

Fulham ise formunu yakaladı. 2026 sezonuna ligde oynadıkları sekiz maçta sadece iki galibiyetle başlayan takım, son beş maçında Burnley’i 3-1 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere üç galibiyet elde etti. Son altı haftada sadece dört takım daha fazla puan topladı ve Fulham, bu sezon gerideyken sekiz puan toplayarak dirençli bir performans sergiledi; bu alanda sadece Bournemouth ve Manchester United daha iyi bir performans gösterdi. Dokuzuncu sırada yer alan takım, 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa kupalarına katılma şansını kovalıyor. Takım, ilk yedi takımdan sadece iki puan geride ve Liverpool'un beş puan gerisinde. Marco Silva'nın takımının endişe kaynağı ise deplasman performansı: Ligde beşinci sırada yer alarak evinde güçlü bir performans sergilerken, deplasmanlarda 15 maçta sadece 15 puan toplayıp sekiz mağlubiyet alarak zorlanıyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Liverpool, Alisson Becker, Wataru Endo, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin sakatlıkları nedeniyle hala birkaç oyuncunun yokluğuyla başa çıkmaya çalışıyor.

Fulham'ın da kendi endişeleri var – Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin kadroda yok, Calvin Bassey ve Kenny Tete'nin durumu belirsiz ve maç başlamadan önce son bir kontrol gerekecek.

Getty Images

İstatistiklere bakıldığında, tarih Fulham'ın lehine değil, çünkü Anfield'a yaptıkları 32 lig ziyaretinde sadece iki galibiyet alabildiler, ancak bu sezon güçlü oldukları bir alan da maçın son dakikalarında attıkları goller. Son 20 dakikada Fulham'dan daha fazla gol atan takım yok; 18 golle Liverpool ile eşit durumda. İşin ilginç yanı, Liverpool'un aynı dönemde 18 gol yemiş olması; bu, maçın son dakikalarını özellikle ilginç hale getirebilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekabet

Puan durumu

Bugün Liverpool - Fulham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: