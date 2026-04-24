Liverpool, Premier Lig’de ilk beşte yer almayı garantilemek için bu sezonki baş belası rakibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

İşte Liverpool - Crystal Palace maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler ve bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

Liverpool - Crystal Palace maçının başlama saati

Liverpool - Crystal Palace maçı 25 Nisan 2026 tarihinde saat 10:00 EST ve 15:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Virgil van Dijk’in 100. dakikada attığı dramatik galibiyet golüyle Merseyside Derbisini 2-1 kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında hâlâ iddialı. Bu galibiyet, Kırmızılar’ın tüm turnuvalarda son altı maçında elde ettiği ikinci galibiyet oldu (4 mağlubiyet). Yine de, son 15 iç saha maçında (9 galibiyet, 4 beraberlik) sadece iki mağlubiyet (PSG ve Man City'ye karşı) almış olmalarının, Liverpool'a sezonun ilk mağlubiyetini yaşatan Palace'ı yenmelerine yardımcı olacağını umuyorlar.

Palace, son sekiz maçında sadece bir yenilgi alarak (4 galibiyet, 3 beraberlik) Anfield'a güvenle geliyor. En son West Ham ile 0-0 berabere kalan takım, sezonun 12. Premier Lig maçında kalesini gole kapattı. Eagles ayrıca son altı lig maçından sadece birini kaybetti.

Önemli istatistikler ve sakatlıklar

Palace, bu sezon Liverpool'u şimdiden üç kez mağlup etti ve burada Liverpool'a karşı ligde tarihindeki üçüncü çift galibiyetini tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca, 2006/07 sezonunda Arsenal'den bu yana bir sezonda Anfield'da Reds'i iki kez mağlup eden ilk takım olmayı hedefliyor.

Liverpool'un maçlarında bu sezon Premier Lig rekoru olan dokuz gol, ikinci yarı uzatma dakikalarında atıldı.

Palace, son beş Premier League maçında şampiyon takıma karşı tam olarak iki gol attı.

Liverpool, sakatlık nedeniyle kalecileri Alisson ve Giorgi Mamardashvili'den yoksun kalabilirken, Palace'ta Adam Wharton West Ham maçını kaçırdı.

