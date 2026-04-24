Leicester City, kulübün League One'a düşmesinin kesinleşmesinden bu yana oynayacağı ilk iç saha maçında King Power Stadyumu'nun ışıkları hüzünlü bir parıltıyla sönecek. Bu sezon, Leicester taraftarlarını akıl almaz bir düşüşün ardından cevaplar aramaya iten, yürek parçalayıcı bir sonla nokta koydu.

Leicester - Millwall maçı 24 Nisan'da 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlıyor.

Tarihi Premier Lig zaferinden on yıl sonra Leicester, üçüncü lige düşmeyle sonuçlanan bir sezonun son aşamalarını geçirmek zorunda kaldığı, hiç de imrenilecek olmayan bir durumda bulunuyor. Bu hafta başında kaderini resmen belirleyen Hull City ile 2-2 berabere kalmasının ardından takım, Millwall ile oynayacağı bu maça puan açısından pek bir şey için değil, ancak gurur açısından her şey için çıkacak.

Buna karşılık Millwall, King Power Stadyumu'na önemli bir ivme ve somut bir hedefle geliyor. İkinci sırada yer alan ve etkileyici sezonunu tanımlayan yükseliş mücadelesine tamamen odaklanmış durumda. Ev sahibi taraftarların desteği muhtemelen sönük kalacak olsa da, kulüp belirsiz bir geleceğe doğru zorlu bir geçiş sürecine girerken atmosferin duygusal olarak yüklü olacağı kesin.

İstatistikler, iki takım arasındaki uçurumu ortaya koyuyor. Millwall, şampiyonluk yarışının baskısı altında başarılı bir performans sergilerken, Leicester ise savunma hataları ve saha dışı sorunlarla dolu bir sezonun ardından ayaklarını yere basmakta zorlanıyor. Mihailo Ivanovic ve Femi Azeez'in istikrarlı formuyla öncülük ettiği Millwall'ın hücumu, bu sezon verimlilik açısından örnek teşkil ediyor ve takımın otomatik yükselme potasında rahatça kalmasını sağlıyor.

Leicester ise, gelecek sezon üçüncü ligde kalma ihtimali düşük olan kilit oyuncularla ilgili belirsizliklerin gölgesinde, çalkantılı bir takım ortamını yönetmeye devam ediyor.

Her iki teknik direktör de sezonun sondan bir önceki maçı için kadro rotasyonlarını değerlendirirken sakatlık haberleri hâlâ önemli bir faktör olmaya devam ediyor; ancak Leicester için şu anda en büyük endişe, sezon boyunca durmak bilmeyen eleştirilere maruz kalan takımı motive etmekken, Millwall ise zorlukla elde ettikleri ligdeki konumlarını tehlikeye atabilecek herhangi bir hatadan kaçınmak için her şeyi göze alacak.

Leicester City vs Millwall Muhtemel kadrolar Teknik direktör G. Rowett Teknik direktör A. Neil

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

