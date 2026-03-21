Leeds United
Elland Road
Brentford
Bugünkü Leeds - Brentford Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Leeds ile Brentford arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Leeds, Premier Lig'de kalma mücadelesini sürdürüyor, ancak Brentford'un Elland Road'a konuk olacağı bu dönemde takımın formundaki son düşüş, tam da kötü bir zamanda geldi.

İşte Leeds - Brentford maçını izlemek için bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, maçın İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Leeds - Brentford maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Leeds vs Brentford maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz

 Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Leeds - Brentford maçının başlama saati

Leeds - Brentford maçı 21 Mart 2026 tarihinde saat 16:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Leeds, son maçında Crystal Palace ile 0-0 berabere kalmak için 10 kişi kalmasına rağmen cesur bir performans sergiledi, ancak Peacocks son beş maçında galibiyet alamadı. Daniel Farke'nin adamları son üç maçında gol atamadı ve bu durum onları küme düşme hattının sadece üç puan üzerinde bıraktı.

Brentford, son maçında iki gol üstünlüğünü koruyamayıp ligin son sırasındaki Wolves ile 2-2 berabere kaldı, ancak ilk altı sıradan sadece iki puan geride. Ancak The Bees, son 13 EPL maçında yeni yükselen takımlara karşı 11 galibiyet aldı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Leeds'ten Gabriel Gudmundsson cezalı, Brentford'da ise Pazartesi günü aldığı darbe nedeniyle Mikkel Damsgaard'ın forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

Brentford, EPL'deki son yedi deplasman maçından beşini kazandı.

Igor Thiago, bu maçta gol atarsa, tek bir Premier Lig sezonunda 20 gol atan üçüncü Brentford oyuncusu olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Leeds United vs Brentford Muhtemel kadrolar

Leeds UnitedHome team crest

3-4-2-1

Diziliş

4-1-4-1

Home team crestBRE
26
K. Darlow
6
J. Rodon
15
J. Bijol
5
P. Struijk
4
E. Ampadu
2
J. Bogle
18
A. Stach
24
J. Justin
11
B. Aaronson
44
I. Gruev
9
D. Calvert-Lewin
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
23
K. Lewis-Potter
22
N. Collins
4
S. van den Berg
7
K. Schade
19
D. Ouattara
8
M. Jensen
18
Y. Yarmoliuk
6
J. Henderson
9
I. Thiago

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Farke

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

Form

LEE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
4/3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

BRE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

LEE

Son 5 maçları

BRE

1

Galibiyet

3

Beraberlikler

1

Galibiyet

7

Gol sayısı

9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan Durumu

Bugün Leeds - Brentford maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarında bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

