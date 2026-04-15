LA Galaxy, CONCACAF çeyrek finallerinin rövanş maçında Liga MX ekibi Toluca'yı ağırlarken zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Meksika'da oynanan ve gollü geçen ilk maçın ardından Galaxy, iki gol farkını kapatıp yarı finale yükselebilmek için kusursuz bir performans sergilemek zorunda.

LA Galaxy - Toluca maçının başlama saati

CONCACAF Champions Cup - Dignity Health Sports Park

LA Galaxy - Toluca maçı 16 Nisan saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

LA Galaxy, Dignity Health Sports Park'ta oynanacak CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finallerinin rövanş maçına oldukça zorlu bir durumdan giriyor. Meksika'da oynanan çılgın ilk maçtan 4-2'lik bir mağlubiyetle ayrıldılar, ancak Gabriel Pec ve Marco Reus'un attığı bu iki deplasman golü tam anlamıyla bir can simidi niteliğinde; bu, evlerinde alacakları 2-0'lık bir galibiyetin turu geçmeleri için yeterli olacağı anlamına geliyor. Pec son zamanlarda formda ve altı golle turnuvanın gol krallığında lider durumda. Reus ise son beş maçında beş gol katkısıyla ritmini bulmuş görünüyor.

Ancak, ilk maçta hat-trick yapan ve Galaxy savunmasındaki boşlukları bulmayı çok iyi bilen Toluca'dan Paulinho, onlara oldukça zor anlar yaşatacak. Artık "ya hep ya hiç" zamanı; Galaxy, geri dönüşü başlatmak ve kupa hayallerini canlı tutmak için ev sahibi avantajını kullanırken, savunmada kusursuz bir performans sergilemek zorunda.

Dikkat edilmesi gereken oyuncular

Bu maç, turnuvanın en etkili golcüleri arasındaki bir savaşa sahne olacak. Galaxy'nin elinde, Altın Ayakkabı yarışında lider konumda olan ve son on yılda bu turnuvada üç maçta altı gol atan sadece iki oyuncudan biri olan Pec gibi devasa bir silah var.

Diğer tarafta ise, ilk maçta kaleyi bulan her şutunda gol atarak hat-trick yapan Paulinho, "ölümcül" kelimesinin tam anlamıyla vücut bulmuş hali.

Takım haberleri ve kadrolar

LA Galaxy vs Toluca Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör G. Vanney Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör A. Mohamed

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekabet

LAG Son 2 maçları TOL 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler Toluca 4 - 2 LA Galaxy

LA Galaxy 2 - 3 Toluca 4 Gol sayısı 7 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Puan Durumu

