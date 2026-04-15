LA Galaxy - Toluca maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.
|ABD
|Fubo
|Kanada
|Fubo Kanada
|Hindistan
|FanCode
VPN ile LA Galaxy - Toluca maçını nasıl izleyebilirim?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız ya da dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
LA Galaxy - Toluca maçının başlama saati
LA Galaxy - Toluca maçı 16 Nisan saat 21:00 EST ve 02:00 GMT'de başlıyor.
Maç önizlemesi
LA Galaxy, Dignity Health Sports Park'ta oynanacak CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finallerinin rövanş maçına oldukça zorlu bir durumdan giriyor. Meksika'da oynanan çılgın ilk maçtan 4-2'lik bir mağlubiyetle ayrıldılar, ancak Gabriel Pec ve Marco Reus'un attığı bu iki deplasman golü tam anlamıyla bir can simidi niteliğinde; bu, evlerinde alacakları 2-0'lık bir galibiyetin turu geçmeleri için yeterli olacağı anlamına geliyor. Pec son zamanlarda formda ve altı golle turnuvanın gol krallığında lider durumda. Reus ise son beş maçında beş gol katkısıyla ritmini bulmuş görünüyor.
Ancak, ilk maçta hat-trick yapan ve Galaxy savunmasındaki boşlukları bulmayı çok iyi bilen Toluca'dan Paulinho, onlara oldukça zor anlar yaşatacak. Artık "ya hep ya hiç" zamanı; Galaxy, geri dönüşü başlatmak ve kupa hayallerini canlı tutmak için ev sahibi avantajını kullanırken, savunmada kusursuz bir performans sergilemek zorunda.
Dikkat edilmesi gereken oyuncular
Bu maç, turnuvanın en etkili golcüleri arasındaki bir savaşa sahne olacak. Galaxy'nin elinde, Altın Ayakkabı yarışında lider konumda olan ve son on yılda bu turnuvada üç maçta altı gol atan sadece iki oyuncudan biri olan Pec gibi devasa bir silah var.
Diğer tarafta ise, ilk maçta kaleyi bulan her şutunda gol atarak hat-trick yapan Paulinho, "ölümcül" kelimesinin tam anlamıyla vücut bulmuş hali.
Bugün LA Galaxy - Toluca maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.