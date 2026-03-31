Kosova, Salı günü Stadiumi Fadil Vokrri'de Türkiye'yi ağırlayacak ve bu maçta 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı söz konusu.

İşte Kosova - Türkiye maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Kosova - Türkiye maçının başlama saati

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Fadil Vokrri Stadium

Kosova - Türkiye maçı 31 Mart 2026 tarihinde saat 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Kosova, Pristina'da Türkiye'yi ağırlayacağı bu Dünya Kupası eleme play-off finalinde tarihe geçmenin eşiğinde bulunuyor. Kazanan takım, 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

Kosova, Dünya Kupası elemelerinde muhteşem bir performans sergiledi ve sürpriz bir şekilde B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Son dakikalardaki geri dönüşe direnerek Slovakya'yı 4-3'lük çarpıcı bir skorla mağlup eden Kosova, ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmak için sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Ev sahibi takım, kendi sahasında oynadığı son sekiz maçta yenilgi yüzü görmedi (6G, 2B), bu nedenle taraftarların hayal kurmak için her türlü sebebi var.

Ferdi Kadioglu'nun attığı galibiyet golü, Türkiye'nin gergin geçen yarı final maçında Romanya'yı kıl payı mağlup etmesini sağladı. Vincenzo Montella'nın takımı, son altı deplasman maçında sadece bir yenilgi aldı (4 galibiyet, 1 beraberlik); bu maçlar arasında Kasım ayında Seville'de Avrupa şampiyonu İspanya ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma da bulunuyor. Takım, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma biletini alabileceğine dair özgüvenle yola çıkacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Türkiye'nin son beş Dünya Kupası elemeleri deplasman maçının her birinde, her iki yarıda da en az bir gol atıldı.

Arda Güler'in Romanya maçında yaptığı asistle, bu Dünya Kupası elemeleri kampanyasındaki gol katkıları 5'e (1 gol, 4 asist) yükseldi ve bunların dördü deplasmanda geldi.

Leon Avdullahu, Muharrem Jashari ve Amir Rrahmani, Kosova'nın Slovakya'yı yendiği maçta forma giyemedi; Zeki Çelik ve Merih Demiral ise Türkiye'nin Romanya'ya karşı oynadığı maçta kadroda yer almadı.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan durumu

