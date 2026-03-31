World Cup Qualification UEFA
team-logoKosova
Fadil Vokrri Stadium
team-logoTürkiye
Bugünkü Kosova - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri UEFA maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Kosova ile Türkiye arasındaki UEFA Dünya Kupası Elemeleri maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Kosova, Salı günü Stadiumi Fadil Vokrri'de Türkiye'yi ağırlayacak ve bu maçta 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı söz konusu.

İşte Kosova - Türkiye maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Kosova - Türkiye maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Kosova - Türkiye maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

 Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Kosova - Türkiye maçının başlama saati

Kosova - Türkiye maçı 31 Mart 2026 tarihinde saat 15:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Kosova, Pristina'da Türkiye'yi ağırlayacağı bu Dünya Kupası eleme play-off finalinde tarihe geçmenin eşiğinde bulunuyor. Kazanan takım, 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

Kosova, Dünya Kupası elemelerinde muhteşem bir performans sergiledi ve sürpriz bir şekilde B Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Son dakikalardaki geri dönüşe direnerek Slovakya'yı 4-3'lük çarpıcı bir skorla mağlup eden Kosova, ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmak için sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. Ev sahibi takım, kendi sahasında oynadığı son sekiz maçta yenilgi yüzü görmedi (6G, 2B), bu nedenle taraftarların hayal kurmak için her türlü sebebi var.

Ferdi Kadioglu'nun attığı galibiyet golü, Türkiye'nin gergin geçen yarı final maçında Romanya'yı kıl payı mağlup etmesini sağladı. Vincenzo Montella'nın takımı, son altı deplasman maçında sadece bir yenilgi aldı (4 galibiyet, 1 beraberlik); bu maçlar arasında Kasım ayında Seville'de Avrupa şampiyonu İspanya ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma da bulunuyor. Takım, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma biletini alabileceğine dair özgüvenle yola çıkacak.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Türkiye'nin son beş Dünya Kupası elemeleri deplasman maçının her birinde, her iki yarıda da en az bir gol atıldı.

 Arda Güler'in Romanya maçında yaptığı asistle, bu Dünya Kupası elemeleri kampanyasındaki gol katkıları 5'e (1 gol, 4 asist) yükseldi ve bunların dördü deplasmanda geldi.

Leon Avdullahu, Muharrem Jashari ve Amir Rrahmani, Kosova'nın Slovakya'yı yendiği maçta forma giyemedi; Zeki Çelik ve Merih Demiral ise Türkiye'nin Romanya'ya karşı oynadığı maçta kadroda yer almadı.

Takım haberleri ve kadrolar

Kosova vs Türkiye Muhtemel kadrolar

KosovaHome team crest

5-3-2

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestTUR
1
A. Muric
5
L. Dellova
15
M. Vojvoda
21
A. Hajdari
13
K. Hajrizi
19
D. Gallapeni
6
E. Rexhbecaj
8
F. Muslija
20
V. Hodza
11
F. Asllani
18
V. Muriqi
23
Ugurcan Çakır
20
F. Kadioglu
18
M. Muldur
14
A. Bardakci
4
S. Akaydin
16
I. Yuksek
11
K. Yildiz
10
Hakan Çalhanoğlu
8
A. Guler
9
B. Yilmaz
7
K. Akturkoglu

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Foda

Yedekler

Teknik direktör

  • V. Montella

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

  • Kenarda oyuncu yok

  • Kenarda oyuncu yok

Form

KOS
Form

Gol atıldı (Verildi)
8/4
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

TUR
Form

Gol atıldı (Verildi)
15/4
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

KOS

Son 3 maçları

TUR

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

3

Galibiyetler

2

Gol sayısı

12
2,5 gol üzeri maçlar
2/3
Her iki takım da gol attı
2/3

Puan durumu

Bugün Kosova - Türkiye maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

