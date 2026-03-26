Kolombiya ile Hırvatistan arasındaki maç, bu iki ülke arasında 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını son rötuşlarını yaptıkları bu dönemde gerçekleşecek ilk erkekler milli takım karşılaşması olacak.
İşte Kolombiya - Hırvatistan maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyebileceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Fubo
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Fubo Kanada
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Kolombiya - Hırvatistan maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuzagöz atın.
Kolombiya - Hırvatistan maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsinizMaçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir.
Kolombiya - Hırvatistan maçının başlama saati
Kolombiya - Hırvatistan maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 19:30 EST ve 23:30 GMT'de başlayacak.
Maç önizlemesi
Nestor Lorenzo'nun Kolombiya takımı şu anda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve en son James Rodriguez, Luis Diaz ve Jefferson Lerma'nın golleriyle Avustralya'yı 3-0 yendi.
Getty Images
Hırvatistan, UEFA eleme grubunu 22 puanla lider tamamladı ve bu maça, Karadağ'ı 3-2 yenerek zorlu bir galibiyetin ardından giriyor. Los Cafeteros bir yılı aşkın süredir yenilmezken, Hırvatistan son sekiz karşılaşmasının yedisini kazandı; bu nedenle bu maç, formda olan iki takımın karşılaşması olacak. Her ikisi de eski Real Madrid oyuncusu olan deneyimli kaptanlar Rodriguez ve Luka Modric'e dikkat edin. Modric 195. milli maçına çıkarken, Minnesota United'ın oyun kurucusu Rodriguez ise 123. milli maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Getty Images
Önemli istatistikler
Kolombiyalı forvet Luis Diaz, bu sezon Bundesliga'da 15 gol ve 11 asist kaydetti.
Yerry Mina ve forvet Jhon Durán, Kolombiya kadrosunda sakatlık nedeniyle yer almıyor.
Hırvatistan'ın Manchester City'de forma giyen ikilisi Joško Gvardiol ve Mateo Kovačić, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
Getty Images
Bugün Kolombiya - Hırvatistan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.