Kolombiya ile Hırvatistan arasındaki maç, bu iki ülke arasında 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını son rötuşlarını yaptıkları bu dönemde gerçekleşecek ilk erkekler milli takım karşılaşması olacak.

İşte Kolombiya - Hırvatistan maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

VPN ile Kolombiya - Hırvatistan maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

Kolombiya - Hırvatistan maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz

Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni Fubo müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir.

Kolombiya - Hırvatistan maçının başlama saati

Kolombiya - Hırvatistan maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 19:30 EST ve 23:30 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Nestor Lorenzo'nun Kolombiya takımı şu anda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve en son James Rodriguez, Luis Diaz ve Jefferson Lerma'nın golleriyle Avustralya'yı 3-0 yendi.

Getty Images

Hırvatistan, UEFA eleme grubunu 22 puanla lider tamamladı ve bu maça, Karadağ'ı 3-2 yenerek zorlu bir galibiyetin ardından giriyor. Los Cafeteros bir yılı aşkın süredir yenilmezken, Hırvatistan son sekiz karşılaşmasının yedisini kazandı; bu nedenle bu maç, formda olan iki takımın karşılaşması olacak. Her ikisi de eski Real Madrid oyuncusu olan deneyimli kaptanlar Rodriguez ve Luka Modric'e dikkat edin. Modric 195. milli maçına çıkarken, Minnesota United'ın oyun kurucusu Rodriguez ise 123. milli maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Getty Images

Önemli istatistikler

Kolombiyalı forvet Luis Diaz, bu sezon Bundesliga'da 15 gol ve 11 asist kaydetti.

Yerry Mina ve forvet Jhon Durán, Kolombiya kadrosunda sakatlık nedeniyle yer almıyor.

Hırvatistan'ın Manchester City'de forma giyen ikilisi Joško Gvardiol ve Mateo Kovačić, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Getty Images

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan Durumu

Bugün Kolombiya - Hırvatistan maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: