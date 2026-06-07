Dünya Kupası - Grp. B San Francisco Bay Area Stadium

Katar - İsviçre maçı 13 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

VPN ile Katar - İsviçre maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu makalenin ilerleyen bölümlerinde adım adım bir kılavuz bulabilirsiniz veya spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

Katar - İsviçre: Önemli detaylar

Katar, 13 Haziran saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de Kaliforniya'nın Santa Clara kentinde düzenlenecek olan Dünya Kupası B Grubu açılış maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. FIFA sıralamasına göre İsviçre dünyanın en iyi 19. takımıyken, Katar 55. sırada yer alıyor.

Katar'ın teknik direktörü ve önemli oyuncuları kimler?

Al Sadd'ın oyun kurucusu Akram Afif, Katar kadrosundaki en gözde isimdir. Yetenek ve yaratıcılığını kullanarak milli takımın tüm zamanların en golcü oyuncusuna fırsatlar yaratacaktır. Al Duhail'in golcüsü, Asya Kupası, Copa América ve Altın Kupa'da gol attı ve Julen Lopetegui'nin takımına zor anlar yaşatmayı umuyor. 59 yaşındaki Lopetegui, Real Madrid, Sevilla, West Ham, Wolves, Porto ve İspanya milli takımının başında bulunmuş olmasıyla hem kulüp hem de uluslararası düzeyde engin bir deneyime sahiptir.

Getty Images

İsviçre'nin teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

51 yaşındaki Murat Yakin, İsviçre milli takımının başına geçmiştir ve memleketi İsviçre'de kulüp teknik direktörü olarak önemli bir deneyime sahiptir. Kaptan Granit Xhaka, bu sezon Sunderland'da yıldızlaşarak, takımın geri dönüş yaptığı ilk sezonunda Premier Lig'de kalmasını sağladı. Eski Arsenal ve Leverkusen oyuncusu, takımın belkemiği olarak, onları gelecek sezon Avrupa Ligi'ne taşıyarak beklenmedik bir başarıya imza attı. Bu, Xhaka'nın dördüncü Dünya Kupası katılımı olacak.

Kaleci Yann Sommer ve stoper Manuel Akanji savunmanın belkemiğini oluştururken, Breel Embolo hücumda öngörülemezlik katıyor. İsviçre, FIFA Dünya Kupası'na 13 kez katılmaya hak kazandı. 2006 yılında, Dünya Kupası'nda tek bir gol bile yemeden elenen tarihteki tek takım olma şerefini (ya da utancını) yaşadı.

Getty Images





Katar Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Defans oyuncuları: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Orta saha oyuncuları: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Forvetler: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Katar'ın Dünya Kupası'na giden yolu

Katar, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) elemelerinin üçüncü turunda A Grubu'nu birinci olarak tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

İsviçre Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defans oyuncuları: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Orta saha oyuncuları: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (her ikisi de Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Forvetler: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

İsviçre'nin Dünya Kupası'na giden yolu

İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası'na giden yolu sorunsuz geçti. Teknik direktör Yakin'in yönetiminde Nati, UEFA Elemeleri B Grubu'nu domine ederek play-off maçlarına kalmadan doğrudan Kuzey Amerika'ya gitme hakkını elde etti.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form





Karşı Karşıya Maç Sonuçları

QAT Son maç SUI 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 0 Galibiyetler İsviçre 0 - 1 Katar 1 Gol sayısı 0 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 0/1





Puan Durumu

Bugün Katar - İsviçre maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndirin ve Kurun : ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın : Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: