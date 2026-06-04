Kanada - Bosna Hersek maçı 12 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

VPN ile Kanada - Bosna Hersek maçını nasıl izleyebilirsiniz?

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Kanada - Bosna Hersek: Maç bilgisi

FIFA sıralamasında 30. sırada yer alan ev sahibi Kanada, 65. sıradaki Bosna-Hersek karşısında turnuvaya galibiyetle başlamak isteyecektir. Bosnalılar, Avrupa play-off'larında İtalya'yı eledikten sonra turnuvaya tehlikeli bir dış aday olarak geliyor.

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Kanada'nın teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Eskiden Leeds United'da görev yapan Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, Mayıs ayında PSG ile oynanan heyecan verici Şampiyonlar Ligi yarı final maçında uzun süren sakatlığından dönen Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies'in kalitesine ve deneyimine büyük ölçüde güvenecek. Ayrıca Sassuolo'nun orta saha oyuncusu Ismael Kone ve Juventus'un forveti Jonathan David'e de dikkat edin.

Kanada Erkek Milli Takımı, tarihlerinde üç kez FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı: 1986, 2022 ve şimdi de 2026. Davies, 2022'de Hırvatistan ile oynanan maçta ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı. Şu anda 52 yaşında olan teknik direktör Marsch, 90'lı ve 2000'li yıllarda ABD MLS'de 14 sezon oynadığı parlak bir futbol kariyerine sahiptir. Ayrıca ABD Milli Takımı'nda iki kez forma giymiştir.

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Bosna-Hersek'in teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Teknik direktör Sergej Barbarez, bu göreve ilk olarak 2009 yılında ilgi göstermişti. On beş yıl sonra, daha önce hiç teknik direktörlük deneyimi olmamasına rağmen, 52 yaşında İngiltere karşısında ilk kez milli takımın başına geçti. Şimdi ise Galler ve İtalya'yı eleme maçlarında mağlup etmeyi başardı.

40 yaşındaki Edin Dzeko, Bosna futbolunun efsanelerinden biri olarak takımın kaptanlığını yapıyor ve kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu. Eskiden Manchester City'de forma giyen Dzeko, kısa süre önce Schalke'nin Bundesliga'ya geri dönmesine katkıda bulundu. Yaş spektrumunun diğer ucunda ise 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic, yeni Miralem Pjanic olarak gösteriliyor. Orta saha oyuncusu, Red Bull Salzburg'da bir sezon geçirdikten sonra Bayer Leverkusen'in satın alma opsiyonunu kullanarak transfer etti. Dzeko'nun efsanevi kariyerinin son kıvılcımları yavaş yavaş sönmeye başlarken, Alajbegovic yeni neslin bayrağını devralacak isim olarak görünüyor.

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Kanada Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defans: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsilya), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Münih), Alfie Jones (Middlesbrough).

Orta saha oyuncuları: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Forvetler: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Kanada'nın Dünya Kupası'na giden yolu

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olduğu için eleme maçlarına katılmak zorunda kalmadı.

Bosna Hersek Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defans: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Orta saha oyuncuları: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Forvetler: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Bosna'nın Dünya Kupası'na giden yolu

Bosna'nın bu turnuvaya katılmasının bir sürpriz olduğunu söylemek yetersiz kalır. Barbarez 2024'te göreve geldiğinde, takım iki eleme turunda oynadığı 19 maçta sadece dört galibiyet almıştı.

Bosna, UEFA elemelerinin ilk turunda oldukça rekabetçi H Grubu'na düştü. Sekiz maçta sadece bir yenilgi alarak inanılmaz derecede zorlu bir rakip olduklarını kanıtladılar, ancak Avusturya'nın arkasında kalarak otomatik olarak elemeyi kaçırdılar. Ardından Cardiff'te penaltılarla Galler'i elediler ve Bosna topraklarında İtalya'yı yenerek biletlerini garantilemek için yine penaltılara ihtiyaç duydular.

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